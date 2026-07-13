IRW-News: Amex Gold Mining Inc. : Amex Gold Mining beauftragt die CMAC-Thyssen Mining Group mit der Untertageerschließung im Rahmen des Perron-Großprobenprogramms

IRW-PRESS: Amex Gold Mining Inc. : Amex Gold Mining beauftragt die CMAC-Thyssen Mining Group mit der Untertageerschließung im Rahmen des Perron-Großprobenprogramms

MONTREAL, QUEBEC / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - gibt bekannt, dass es die CMAC-Thyssen Mining Group (CMAC) als Auftragnehmer für den Untertagebau im Rahmen des 40.000-Tonnen-Großprobenprogramms des Unternehmens bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron im Nordwesten von Québec beauftragt hat.

Diese Beauftragung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts Perron dar, da das Unternehmen nun von der Projektvorbereitung in die Untertageerschließung übergeht. Die Mobilisierung des Untertagebau-Teams von CMAC wird voraussichtlich Ende Juli 2026 beginnen, wobei der Start der ersten Untertageerschließungsarbeiten kurz danach geplant ist.

Das Untertage-Großprobenprogramm soll wertvolle betriebliche, technische und metallurgische Informationen liefern und gleichzeitig wichtige Annahmen der Machbarkeitsstudie bestätigen, Abbaumethoden validieren, die zukünftige Minenplanung optimieren und die weitere Entwicklung des Perron-Projekts unterstützen.

Das Unternehmen treibt zudem den Aufbau der verbleibenden Infrastruktur voran, die für das Großprobenprogramm erforderlich ist, darunter die Stromverteilung, Wassermanagementsysteme, oberirdische Anlagen sowie die Mobilisierungsmaßnahmen der Auftragnehmer. Der Bau der Stollenportale schreitet weiterhin planmäßig voran; die erste Sprengung an einem Portal wird für Mitte Juli erwartet, woraufhin die Untertageerschließung beginnen soll.

Victor Cantore, Präsident und Chief Executive Officer von Amex Gold Mining, erklärte:

Die Beauftragung von CMAC stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar, während Perron den Übergang von der Exploration zur Erschließung fortsetzt. Während unseres gesamten Bewertungsprozesses zeichnete sich CMAC durch seine umfangreiche Erfahrung im Untertagebau, eine ausgeprägte Sicherheitskultur , technische Kompetenzen und die nachgewiesene Fähigkeit aus, komplexe Untertageprojekte effizient durchzuführen.

Ebenso wichtig ist, dass CMAC unser Engagement teilt, eng mit den lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten und ein Projekt aufzubauen, das der Region langfristigen Nutzen bringt. Während wir das Perron-Projekt weiter vorantreiben, freuen wir uns, einen erfahrenen Partner willkommen zu heißen, der unsere Werte in Bezug auf Sicherheit, operative Exzellenz und verantwortungsvolle Projektentwicklung teilt.

Luc Guimond, Präsident und Vorstandsvorsitzender der CMAC-Thyssen Mining Group, kommentierte:

Wir sind stolz darauf, von Amex als Bergbaupartner für das Großprobenprogramm in Perron ausgewählt worden zu sein. Perron ist ein vielversprechendes Projekt mit hochgradigen Goldvorkommen, und wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Amex in unser Team setzt. Unser Fokus wird darauf liegen, das Projekt sicher, effizient und partnerschaftlich umzusetzen und dabei eine starke Partnerschaft mit Amex und allen Projektbeteiligten aufzubauen.

Über die Durchführung der Untertagearbeiten hinaus sind wir uns der Bedeutung bewusst, dauerhafte Vorteile für die Region zu schaffen. Wir verpflichten uns, eng mit den lokalen Gemeinden und der Abitibiwinni First Nation zusammenzuarbeiten, lokale Beschaffungsmöglichkeiten wo immer möglich zu maximieren und eine Belegschaft aufzubauen, die lokale Talente einbezieht. Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Bergbauprojekte nicht nur auf technischer Exzellenz und Sicherheit beruhen, sondern auch auf starken Beziehungen und einer sinnvollen wirtschaftlichen Beteiligung der Gemeinden, in denen sie angesiedelt sind.

Sicherheit wird weiterhin unsere höchste Priorität sein. Wir sind entschlossen, das Perron-Projekt durch disziplinierte Ausführung, proaktives Risikomanagement und eine Kultur umzusetzen, in der jeder Mitarbeiter am Ende jeder Schicht sicher nach Hause zurückkehrt.

CMAC wurde im Rahmen eines umfassenden Ausschreibungsverfahrens ausgewählt, an dem mehrere führende Untertagebauunternehmen teilnahmen. Bei der Bewertung wurden technische Kompetenz, Sicherheitsbilanz, Projektdurchführungsstrategie, Managementerfahrung, lokale Präsenz, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie die Fähigkeit, den Entwicklungszeitplan des Unternehmens einzuhalten, berücksichtigt.

Unter der Aufsicht von Amex wird CMAC für alle Untertage-Erschließungs- und Abbauaktivitäten im Zusammenhang mit dem Großprobenprogramm verantwortlich sein, einschließlich der Erschließung von Untertage-Rampen, Bergbaudienstleistungen, der Installation von Stützvorrichtungen, Produktionsbohrungen und Sprengarbeiten, Verladung und Transport sowie der Gewinnung der geplanten 40.000 Tonnen schweren Großprobe.

Über die CMAC-Thyssen Mining Group

Die CMAC-Thyssen Mining Group ist einer der führenden kanadischen Auftragnehmer für den Untertagebau und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Bergwerkserschließung, Bergwerksbau, Produktionsbergbau, Schachtbau, Steigbohrungen sowie spezialisierte Untertagebau-Dienstleistungen an. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat das Unternehmen komplexe Bergbauprojekte für große Bergbauunternehmen in ganz Nordamerika erfolgreich umgesetzt und sein Fachwissen durch Projekte und strategische Partnerschaften in Afrika international ausgebaut. CMAC mit Hauptsitz in Québec ist bekannt für seine technische Kompetenz, seine operative Disziplin und sein Engagement für Sicherheit und liefert schlüsselfertige Lösungen für den Untertagebau von der Exploration über die Erschließung bis hin zur Produktion.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Québec befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Qualifizierte Person und Qualitätssicherung (QA&QC)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. (Amex oder das Unternehmen) am 13. April 2026 (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse der im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, angenommene Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

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