IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

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Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec / 13. Juli 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 10. Juli 2026 die letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung), die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. Mai 2026 und 15. Juni 2026 näher beschrieben ist, abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat im Rahmen der zwei Tranchen der Platzierung einen Bruttoerlös von insgesamt 17.698.290 $ aufgebracht, der sich aus einem Bruttoerlös von 14.476.140 $ durch die Ausgabe von 7.238.070 Flow-Through-Aktien sowie aus einem Bruttoerlös von 3.222.150 $ durch die Ausgabe von 1.611.075 Hard-Dollar-Einheiten zusammensetzt.

Im Rahmen dieser Tranche der Platzierung nahm das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 2.277.650 $ ein, und zwar 1.921.000 $ durch die Ausgabe von 960.500 Flow-Through-Aktien bzw. 356.650 $ durch die Ausgabe von 178.325 Hard-Dollar-Einheiten, die sich aus 178.325 Stammaktien und 178.325 Warrants zusammensetzen.

In Verbindung mit dieser Platzierung bzw. seit Juni 2022 konnte das Unternehmen über 11 Privatplatzierungen ohne Brokerbeteiligung unter der Leitung des eigenen Führungsteams sowie über die Ausübung von diversen Optionen und Warrants Mittel in Höhe von rund 80,2 Mio. $ beschaffen.

In Verbindung mit der aktuellen Tranche der Platzierung hat das Unternehmen eine Barvermittlungsprovision in Höhe von 12.000 $ gezahlt sowie 8.040 Vergütungsaktien zu einem angenommenen Preis von 2,00 $ pro Stammaktie (jede eine Vergütungsaktie) und 14.040 Vergütungswarrants begeben. Im Rahmen beider Tranchen hat das Unternehmen Barvermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 168.880 $ gezahlt sowie 330.960 Vergütungsaktien und 424.400 Vergütungswarrants begeben. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 verlautbart zu verwenden. Begriffe, die in dieser Pressemitteilung in Großbuchstaben geschrieben sind und hier nicht näher definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 gegeben wurde. Das Unternehmen kann im Rahmen der Platzierung nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche abschließen, sofern dies nach den Richtlinien der Canadian Securities Exchange zulässig ist.

Ernennung in das Board of Directors

Das Unternehmen freut sich, die Rückkehr von Peter Kent in sein Board of Directors mit Wirkung zum 10. Juli 2026 bekannt zu geben. Herr Kent hat als ehemaliger President, Direktor und Berater des Unternehmens eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des Unternehmens gespielt. Alle bestehenden Direktoren verbleiben ebenfalls im Board.

Änderungen des Audit Committee

Das Unternehmen hat sein Audit Committee in Verbindung mit der Ernennung von Herrn Kent in das Board umstrukturiert und Herr Kent ersetzt John Passalacqua im Audit Committee. Das Audit Committee besteht nun aus Laurence W. Zeifman (Vorsitzender), Peter J.F. Nicholson und Herrn Kent.

Gewährung von RSU und Optionen

Herrn Kent wurden (i) 51.134 Restricted Share Units sowie (ii) 300.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Von den Restricted Share Units werden 11.134 am 31. August 2026 unverfallbar und 40.000 am 28. Februar 2027. Die Incentive-Aktienoptionen können bis zum 29. Dezember 2028 ausgeübt und zum Preis von 2,00 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Optionen werden in vier Tranchen unverfallbar, und zwar zu jeweils 25 % am 10. Januar 2027, 10. Juli 2027, 10. Januar 2028 bzw. 10. Juli 2028.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

CFO, CAO

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors

Allgemeine Anfragen: https://firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

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