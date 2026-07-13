IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals kündigt für 2026 geplantes Bohrprogramm auf dem Projekt KAP in den Northwest Territories an

IRW-PRESS: Integral Metals Corp.: Integral Metals kündigt für 2026 geplantes Bohrprogramm auf dem Projekt KAP in den Northwest Territories an

Das Bohrprogramm soll auf den Bohrungen 2025 aufbauen, die eine Zink-Gallium-Germanium-Mineralisierung bestätigt hatten

Calgary, Alberta, 13. Juli 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung eines Diamantbohrprogramms auf seinem Projekt KAP (KAP oder das Projekt) in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories beabsichtigt. Es wird angenommen, dass KAP ein System vom Mississippi Valley-Typ (MVT) und/oder vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte (CRD) umfasst. Ziel des Bohrprogramms ist die genauere Bewertung des Potenzials für eine Zink-Gallium-Germanium-Mineralisierung auf dem Projekt, wobei die Bohrlöcher auf die Erprobung der Kontinuität, Geometrie und möglichen Erweiterungen der mineralisierten Zonen ausgelegt sind, die bei den historischen Explorationsarbeiten und dem Feldprogramm von Integral im Jahr 2025 ermittelt wurden. Die Arbeiten sollen zur weiteren Verfeinerung des geologischen Modells und der Weiterentwicklung des Projekts für die künftige Exploration beitragen.

Das Projekt KAP bietet nach wie vor eine spannende Gelegenheit im Bereich der kritischen Minerale, denn die Zinkmineralisierung ist mit Gallium und Germanium vergesellschaftet, zwei Metallen mit Bedeutung für fortschrittliche Technologien und die Lieferkettensicherheit, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Im Anschluss an das letztjährige Programm und die jüngste technische Überprüfung besteht der nächste Schritt unserer Ansicht nach darin, KAP durch weitere Bohrungen voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung unseres Verständnisses der Kontinuität, der Geometrie und des Umfangs der Mineralisierung liegen wird.

Das von Integral 2025 absolvierte Bohrprogramm bestätigte eine Mineralisierung in der Main Zone und lieferte wichtige Informationen zu den geologischen Kontrollen, der Ausrichtung und der Verteilung der mineralisierten Horizonte (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2025). Das bevorstehende Programm soll auf diesen Arbeiten aufbauen und Bereiche erproben, in denen zusätzliche Bohrungen zur Bestätigung der Kontinuität zwischen historischen und jüngeren Bohrabschnitten, der Bewertung möglicher Erweiterungen des mineralisierten Systems und zu künftigen technischen Studien beitragen könnten. Das Programm steht noch unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, der Finanzierung, der Logistik, der Witterungsbedingungen und anderen Betriebsfaktoren. Weitere Details zum Programm werden bekannt gegeben, sobald diese festgelegt wurden.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo. (NWT #L5387), Vice-President of Exploration von Integral Metals, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property, Mackenzie Mountains, Northwest Territories, Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf das geplante Bohrprogramm und die weiteren Explorationsarbeiten auf seinen Mineralkonzessionsgebieten.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Bohrungen oder weitere Explorationsarbeiten wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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