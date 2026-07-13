IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle führt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durch

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle führt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. Juli 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zur Beschaffung eines Bruttoerlöses von bis zu 2.200.000 Dollar (das Angebot) durchführt. Die Platzierung umfasst bis zu 20.000.000 Einheiten (die Einheiten), wobei jede Einheit zu einem Preis von 0,11 $ aus einer Stammaktie (Aktie) des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant (Warrant) besteht. Jeder ganze Warrant ist innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,16 Dollar in eine weitere Aktie umwandelbar. Red Cloud Securities fungiert als Vermittler, und im Zusammenhang mit dem Angebot können weitere Vermittlergebühren gezahlt werden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ pro Aktie zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Emission am oder um den 13. August 2026 abgeschlossen wird.

Der aus der Emission erzielte Nettoerlös wird zur Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango, Mexiko, für Projektbewertungen sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet.

Auch Insider des Unternehmens werden an dem Angebot teilnehmen. Die Teilnahme der Insider an dem Angebot stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften) dar. Das Unternehmen ist unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Erfordernissen befreit, im Zusammenhang mit der Beteiligung von Insidern ein formelles Bewertungsgutachten oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, da weder der faire Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch der faire Marktwert der Gegenleistung für die ausgegebenen Wertpapiere 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens - berechnet gemäß MI 61-101 - übersteigt.

Alle auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum und bedürfen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten können saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen ArgosyGoldmine und dem angrenzenden North BirchProjekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

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Email:- info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

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