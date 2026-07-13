IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium schließt Bohrprogramm im Cebolleta-Projekt in New Mexico erfolgreich ab und liefert Proben für weiterführende metallurgische Untersuchungen

IRW-PRESS: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium schließt Bohrprogramm im Cebolleta-Projekt in New Mexico erfolgreich ab und liefert Proben für weiterführende metallurgische Untersuchungen

Toronto, Ontario, 13. Juli 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ - freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Bohrprogramms im vollständig im Besitz des Unternehmens befindlichen Cebolleta-Uranprojekt (Cebolleta oder das Projekt) in New Mexico bekannt zu geben. Wie in einer Pressemitteilung vom 12. Mai 2026 angekündigt, war das Programm darauf ausgelegt, repräsentative Proben aus dem unterirdischen Ressourcengebiet zu entnehmen, um fortgeschrittene technische Studien im Rahmen des Arbeitsprogramms 2026 des Unternehmens zu unterstützen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Prozessoptimierung und der Wirtschaftlichkeit des Projekts liegt. Die entnommenen Proben wurden nun an Hazen Research, Inc. (Hazen Research), dem vom Unternehmen beauftragten metallurgischen Labor in Golden, Colorado, übermittelt, wo sie ein geplantes umfassendes metallurgisches Testprogramm unterstützen werden, das darauf abzielt, die Uranausbeute bei der Haufenlaugung zu optimieren und wichtige Annahmen für künftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu untermauern, einschließlich einer geplanten Aktualisierung der aktuellen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung des Unternehmens in Bezug auf das Projekt (die PEA 2025), deren Fertigstellung für 2027 angestrebt wird.

Highlights

- Repräsentatives Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen: Abschluss eines 6.030 Fuß umfassenden PQ-Kernbohrprogramms. Die Kernbohrungen fanden an vier Standorten statt und zielten auf Mineralisierungen ab, die repräsentativ für den Untertagebau-Teil der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens für das Projekt sind, die in der PEA 2025 enthalten ist. Um ein ausreichendes Probenvolumen für metallurgische Untersuchungen zu erhalten, wurden mineralisierte Kerne aus insgesamt 18 vertikalen Bohrlöchern (4 bis 6 pro Standort) entnommen; die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Gamma-Messwerte aus den Bohrlöchern stimmen im Allgemeinen mit den historischen Bohrungen und dem Bestätigungsbohrprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2023 überein und werden in die Bohrdatenbank für die geplante aktualisierte MRE in der PEA 2027 aufgenommen.

- An Hazen Research gelieferte metallurgische Proben: Lieferung von 77 Kernproben an Hazen Research. Die kombinierten mineralisierten PQ-Kernproben umfassten insgesamt 282,6 Fuß (85,9 m) und 2.124 Pfund (963,3 kg). Die Auswahl der Kernproben erfolgte anhand von Messungen mit einem Handszintillometer in einer sterilen Umgebung in Kombination mit Gamma-Messungen im Bohrloch unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,06 % eU3O8, dem in der PEA 2025 verwendeten Cutoff-Gehalt für den Untertagebau.

- Hohe Probenausbeute ermöglicht erweitertes metallurgisches Testprogramm: Die Bohrbedingungen ermöglichten eine Ausbeute von 97 % der Bohrlänge in mineralisierten Zonen und eine Gesamtmassenausbeute von 90 %, w , die angestrebte Probenmasse von 800 kg um 20 % übertrafen. Das gewonnene Material lieferte repräsentative Proben für das geplante metallurgische Testprogramm. Die Probenvorbereitung durch Hazen Research ist im Gange, und das Unternehmen geht davon aus, dass das zusätzliche Probenmaterial weitere Laboruntersuchungen ermöglichen wird, darunter Dichtebestimmungen, Untersuchungen zum chemischen Ungleichgewicht sowie eine umfassendere Reihe geochemischer Analysen.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: Wir sind zufrieden mit den Fortschritten, die wir bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Cebolleta erzielen. Da Hazen Research nun über repräsentative Proben aus dem Untertagebau und dem Tagebau verfügt, läuft unser umfassendes metallurgisches Programm mit dem Ziel, die Uranausbeuten zu optimieren und die Annahmen zur Aufbereitung für zukünftige technische und wirtschaftliche Studien zu verfeinern. Wie in unserer PEA für 2025 dargelegt, birgt eine Steigerung der metallurgischen Ausbeute von 80 % auf 90 % das Potenzial, den Nettobarwert (NPV) nach Steuern (8 %) um etwa 90 % von 84 Millionen US-Dollar auf 159 Millionen US-Dollar zu erhöhen, sofern die Testarbeiten dieses Potenzial erfolgreich bestätigen können. Dieses Programm dient dazu, diese Möglichkeiten zu bewerten und die weitere Entwicklung des Cebolleta-Projekts zu unterstützen.

Die Ergebnisse der PEA 2025 sind in einem technischen Bericht (der technische Bericht) enthalten, der gemäß den Anforderungen der NI 43-101 von der SLR International Corporation (SLR) erstellt wurde, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung im Bergbau und in der Mineralaufbereitung, einschließlich Uranbetrieben in den Vereinigten Staaten. Die PEA 2025 ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2025 realisiert wird.

Metallurgische Untersuchungen

Unter der Leitung von Dr. Terence (Terry) McNulty, P.E., von T.P. McNulty and Associates, einem metallurgischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat Hazen Research ein metallurgisches Testprogramm gestartet, das eine mineralogische Charakterisierung, Ausbeuteversuche im Flaschenrollverfahren sowie langfristige Säulenlaugungstests zur Simulation der Haufenlaugung umfasst, wobei sowohl die hier genannten Untertage-Kernproben als auch die im März 2026 gelieferte Großprobe aus dem Tagebau verwendet werden.

Bei den Bottle-Roll- und Säulenauslaugungstests werden verschiedene Oxidationsmittel, Auslaugungsmittel und Dosierungen untersucht, um die Uranausbeute zu bewerten und künftige technische und wirtschaftliche Studien zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, im Verlauf der metallurgischen Untersuchungen über wichtige Ergebnisse zu berichten.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrergebnisse und Kernprobenahmen aus dem Jahr 2026

Bohrloch-ID & Standort Gamma-Ergebnisse aus dem Bohrloch Metallurgische Probenahme

Oberste Tiefe Tatsächliche Gehalt Kernproben Gesamtmächtigkeit Massenausbeute

Mächtigkeit

Breitengrad/Längengrad (WGS84) ft m ft m % eU3 O8 ft m % lbs kg

RLB-83 2026 A 231,8 70,7 17,0 5,2 0,24 4 17,5 5,3 88 125,0 56,7

35,168724, -107,314538 253,6 77,3 8,3 2,5 0,11 3 8,3 2,5 94 61,0 27,7

RLB-83 2026 B 232,2 70,8 16,6 5,1 0,15 4 17,5 5,3 92 133,5 60,5

35,168719, -107,314534 253,8 77,4 7,3 2,2 0,11 1 6,0 1,8 89 44,5 20,2

RLB-83 2026 F 231,8 70,7 17,3 5,3 0,13 4 18,0 5,5 70 101,5 46,0

35,168722, -107,314553 252,5 77,0 11,6 3,5 0,09 2 11,0 3,4 61 56,5 25,6

RLB-83 2026 H 230,5 70,3 15,8 4,8 0,12 3 15,4 4,7 83 105,5 47,8

35,168744, -107,314535 252,3 76,9 6,0 1,8 0,08 2 6,3 1,9 83 43,0 19,5

RLB-83 2023 Twin 231,4 70,5 16,7 5,1 0,17 -- -- -- -- -- --

35,168732, -107,314542 253,1 77,1 7,4 2,3 0,10 -- -- -- -- -- --

RLB-83 Historisch 230,5 70,3 15,5 4,7 0,15 -- -- -- -- -- --

251,5 76,7 10,0 3,0 0,06 -- -- -- -- -- --

LJ-5 2026 A 234,7 71,5 1,5 0,5 0,08 -- -- -- -- -- --

35,168505, -107,311922 241,8 73,7 9,6 2,9 0,46 3 9,5 2,9 99 80,0 36,3

LJ-5 2026 B 235,2 71,7 1,1 0,3 0,08 -- -- -- -- -- --

35,168500, -107,311920 241,5 73,6 10,2 3,1 0,34 3 10,5 3,2 100 89,0 40,4

LJ-5 2026 C 233,9 71,3 1,9 0,6 0,07 -- -- -- -- -- --

35,168505, -107,311905 240,9 73,4 9,6 2,9 0,40 2 9,5 2,9 99 79,5 36,1

LJ-5 2026 D 234,3 71,4 1,4 0,4 0,09 -- -- -- -- -- --

35,168499, -107,311906 240,3 73,2 10,0 3,0 0,36 2 10,5 3,2 98 85,5 38,8

LJ-5 2023 Twin 235,5 71,8 1,4 0,4 0,06 -- -- -- -- -- --

35,168515, -107,311902 242,5 73,9 9,8 3,0 0,36 -- -- -- -- -- --

LJ-5 Historic 247,0 75,3 6,0 1,8 0,41 -- -- -- -- -- --

253,0 77,1 4,5 1,4 0,05 -- -- -- -- -- --

LJ-25 2026 A 230,6 70,3 1,0 0,3 0,08 -- -- -- -- -- --

35,168545, -107,312607 234,5 71,5 15,6 4,8 0,19 4 15,5 4,7 90 115,5 52,4

LJ-25 2026 B 229,1 69,8 1,2 0,4 0,10 1 1,5 0,5 9,0 4,1

35,168541, -107,312613 233,7 71,2 13,3 4,1 0,19 4 14,0 4,3 84 92,0 41,7

LJ-25 2026 C 230,8 70,3 1,1 0,3 0,10 -- -- -- -- -- --

35,168539, -107,312594 234,8 71,6 15,8 4,8 0,23 3 15,5 4,7 85 105,5 47,8

LJ-25 2026 D 229,5 70,0 1,6 0,5 0,14 1 1,5 0,5 92 11,5 5,2

35,168535, -107,312598 233,9 71,3 15,3 4,7 0,17 4 14,0 4,3 91 105,0 47,6

LJ-25 2026 E 229,4 69,9 1,7 0,5 0,15 1 1,6 0,5 98 13,0 5,9

35,168529, -107,312597 233,6 71,2 14,3 4,4 0,18 4 13,1 4,0 91 101,5 46,0

LJ-25 2026 F 230,5 70,3 1,2 0,4 0,10 1 1,0 0,3 100 8,5 3,9

35,168531, -107,312612 234,8 71,6 14,2 4,3 0,25 3 14,0 4,3 95 111,0 50,3

LJ-25 2023 Twin 230,3 70,2 1,2 0,4 0,10 -- -- -- -- -- --

35,168550, -107,312603 234,1 71,4 14,4 4,4 0,20 -- -- -- -- -- --

LJ-25 Historic 231,0 70,4 1,0 0,3 0,13 -- -- -- -- -- --

235,5 71,8 13,0 4,0 0,19 -- -- -- -- -- --

A-12 2026 A 315,4 96,1 9,9 3,0 0,25 3 11,3 3,4 87 81,0 36,7

35,171597, -107,316896 329,6 100,5 4,5 1,4 0,12 1 4,6 1,4 86 32,5 14,7

342,4 104,4 3,3 1,0 0,12 1 2,8 0,9 100 24,0 10,9

A-12 2026 B 315,2 96,1 11,4 3,5 0,32 3 11,2 3,4 89 82,5 37,4

35,171606, -107,316935 332,6 101,4 2,2 0,7 0,09 -- -- -- -- -- --

343,6 104,7 4,3 1,3 0,11 1 3,0 0,9 100 26,0 11,8

352,1 107,3 2,9 0,9 0,10 1 2,5 0,8 92 19,0 8,6

A-12 2026 C 315,2 96,1 10,8 3,3 0,32 3 10,9 3,3 91 82,5 37,4

35,171627, -107,316921 330,6 100,8 2,2 0,7 0,13 2 2,1 0,6 94 17,0 7,7

342,4 104,4 4,6 1,4 0,14 1 4,0 1,2 100 34,0 15,4

350,9 107,0 2,5 0,8 0,06 -- -- -- -- -- --

370,1 112,8 1,5 0,5 0,12 -- -- -- -- -- --

A-12 2026 D 313,4 95,5 6,4 2,0 0,30 2 6,0 1,8 98 48,5 22,0

35,171617, -107,316887 339,4 103,5 1,4 0,4 0,06 -- -- -- -- -- --

347,5 105,9 3,1 0,9 0,10 -- -- -- -- -- --

A-12 2023 Twin 315,3 96,1 10,4 3,2 0,22 -- -- -- -- -- --

35,171607, -107,316919 330,4 100,7 4,4 1,3 0,20 -- -- -- -- -- --

342,2 104,3 4,1 1,2 0,10 -- -- -- -- -- --

A-12 Historisch 314,0 95,7 9,0 2,7 0,29 -- -- -- -- -- --

331,0 100,9 1,5 0,5 0,13 -- -- -- -- -- --

341,0 103,9 4,0 1,2 0,16 -- -- -- -- -- --

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Die Bohrloch-IDs für 2026 stammen aus dem aktuellen Kernbohrprogramm. Die Bohrloch-IDs für die Doppelbohrungen im Jahr 2023 stammen aus dem Bestätigungsbohrprogramm des Unternehmens für 2023. Die historischen Bohrloch-IDs beziehen sich auf historische Bohrungen, die von der Sohio Western Mining Co. durchgeführt wurden. Historische Bohrungen und Doppelbohrungen werden zu Vergleichszwecken aufgeführt.

2. Alle Bohrlöcher verliefen senkrecht (90 Grad) durch flach liegende Schichten. Die gemessenen und gemeldeten Abschnitte entsprechen den tatsächlichen Mächtigkeiten.

3. Die geophysikalischen Bohrlochmessungen umfassten Messungen des natürlichen Gamma-Strahlungspegels, des Selbstpotenzials (SP) und der Einpunkt-Widerstandsmessung (SPR) und wurden vom Unternehmen unter direkter Aufsicht der Geschäftsführung durchgeführt, die über 20 Jahre Erfahrung mit der Durchführung von Gamma-Bohrlochmessungen im Zusammenhang mit der Uranexploration verfügt.

4. Die Messungen von natürlichem Gamma, SP und SPR erfolgten mit einer im Jahr 2024 von der Mount Sopris Instrument Company hergestellten Bohrloch-Gammamesssonde vom Typ 40LGR-1000.

5. Die zeitgleiche Gamma-Kalibrierung der Sonde 40LGR-1000 wurde vom Unternehmen am 18. März 2026 in der Kalibrierungsanlage des US-Energieministeriums in Grand Junction, Colorado, durchgeführt, wobei eine Totzeit (DT) von 2,89 Mikrosekunden und ein K-Faktor von 5,93×10gemessen wurden. Ein Schlammfaktor (MF) von 1,18 wurde anhand der Schlammfaktor-Korrekturtabelle von Century Geophysical LLC unter Verwendung des tatsächlich gemessenen Bohrlochdurchmessers von 5,0 Zoll und des tatsächlich gemessenen Bohrschlammgewichts von 8,4 Pfund pro Gallone (ppg) abgeleitet. Der Rohrfaktor (PF) wurde durch den Vergleich der Gamma-Messwerte im Bohrloch in 465 identischen Intervallen von 0,1 Fuß berechnet, die innerhalb und außerhalb des Kernbohrrohrs durch die mineralisierte Zone von LJ-25 2026 A gemessen wurden, was ein mittleres Verhältnis ohne Rohr:mit Rohr von 1,52 und einen Medianwert von 1,52 bei einer geringen Schiefe von 0,15 ergab (PF gilt nur für RLB-83 2026 F und LJ-25 2026 D).

6. Zusammenfassung der Kalibrierungsfaktoren: Totzeit (DT) 2,89; K-Faktor (K) 5,93 × 10; Schlammfaktor (MF) 1,18; Rohrfaktor (PF) 1,52;

7. Gehalt (% eU3 O8 ), berechnet nach der Standardformel 2KN, wobei die natürlichen Gamma-Ergebnisse in Zählimpulsen pro Sekunde (CPS) in Intervallen von 0,1 Fuß angegeben sind: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85102/130726_DE_PUR_Premier.001.png

8. Die Ergebnisse für 2026 werden bei einem Cutoff-Gehalt von 0,06 % eUO angegeben,in Übereinstimmung mit dem Cutoff-Gehalt für den Untertagebau, der zur Berechnung der MRE in der PEA 2025 verwendet wurde.

9. Die eUO-Gehalte sind äquivalente Urangehalte, die aus kalibrierten natürlichen Gamma-Bohrlochmessungen abgeleitet wurden und nicht durch chemische Analysen verifiziert wurden. Zahlreiche historische Vergleiche von eUO- und chemischen Analysen von Kernproben aus dem Projekt deuten darauf hin, dass eUO ein angemessener Indikator für den tatsächlichen Urangehalt ist.

10. Die Zahlen in der Tabelle ergeben aufgrund von Rundungen und einem Ausbeuteverlust von 3 % bei der Bohrlochlänge möglicherweise keine exakte Summe.

Über das Cebolleta-Uranprojekt und die Mineralressourcen

Das in New Mexico gelegene Projekt ist ein ehemals produzierendes Grundstück mit umfangreichen historischen Arbeiten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Seine Lage in einem der führenden Urangebiete der USA bietet strategische Vorteile, darunter die Nähe zu Versorgungsnetzen und bestehenden Aufbereitungsanlagen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85102/130726_DE_PUR_Premier.002.png

Abbildung 1: Draufsichtskarte des Cebolleta-Uranprojekts und der Uranlagerstätten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erklärung der qualifizierten Person.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Bohrprogramm 2026 wurden von Mike Thompson, C.P.G., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, als Berater für das Unternehmen tätig ist und den Projektleiter des Unternehmens für das Cebolleta-Projekt stellt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der PEA 2025 und der MRE wurden von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G., für SLR, dem Hauptverfasser des technischen Berichts, der eine qualifizierte Person (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Herr Mathisen hat die Explorations-, Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die MRE und die PEA 2025 basieren, durch eine Überprüfung und ein Audit historischer und aktueller Datenbanken, Vergleiche mit den ursprünglichen geophysikalischen Protokollen und Untersuchungsergebnissen sowie durch Inspektionen der Daten zu Bohrlochansatz, Bohrintervall und Gehalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Die Überprüfung umfasste einen Vor-Ort-Besuch am 12. September 2023, eine Überprüfung der Bohr- und Bohrlochmessverfahren sowie eine Bewertung der Datenbankprüfungen für die Doppelbohrlöcher von 2023 und die Willie-P-Datenbank von 2025, die eine starke Korrelation mit historischen Ergebnissen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Daten bestätigten. Obwohl keine historischen Kernproben oder Referenzmaterialien zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle verfügbar sind und für die meisten älteren Bohrlöcher keine Abweichungsmessungen vorliegen, wurden dem QP während des Verifizierungsprozesses keine Einschränkungen auferlegt, und der QP erachtet die Verifizierungsmethoden und die daraus resultierende Datenbank als angemessen für die Mineralressourcenschätzung und als konform mit den Anforderungen von NI 43-101.

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich der PEA 2025 und der MRE, finden Sie im technischen Bericht, der unter dem Profil von PUR auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Weitere wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht speziell auf die PEA 2025 und die MRE beziehen, sondern das Arbeitsprogramm 2026 betreffen, wurden von Terry McNulty, PE, einem Berater von Premier American Uranium, der eine qualifizierte Person (im Sinne von NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren baut PUR ein Portfolio auf, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie M&A mit Schwerpunkt auf Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Vorstandsmitglied

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie üblicherweise verwendet werden, jedoch nicht gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Solche Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen, darunter Betriebskosten und freier Cashflow, werden angegeben, da davon ausgegangen wird, dass Investoren diese Informationen nutzen, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Gewinnen und Cashflows zu beurteilen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass herkömmliche, gemäß den IFRS erstellte Leistungskennzahlen die Fähigkeit von Bergwerken zur Erzielung von Cashflows nicht vollständig widerspiegeln. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für gemäß den IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden und sind nicht unbedingt ein Indikator für die gemäß den IFRS dargestellten Cashflows. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu den geplanten metallurgischen Tests und den erwarteten Ergebnissen sowie dem voraussichtlichen Zeitplan hierfür; zu den wirtschaftlichen und vorläufigen Parametern der PEA 2025 und des Projekts; zu den potenziellen Auswirkungen einer erhöhten metallurgischen Ausbeute auf die Ergebnisse der PEA 2025; die geplante Aktualisierung der PEA 2025 und den erwarteten Zeitplan dafür; Mineralressourcenschätzungen; den Barwert (NPV) des Projekts; die Uranindustrie und die Uranpreise; Erwartungen hinsichtlich der Projektentwicklung und der Genehmigungs-, Bau- und Betriebsprozesse; die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden sollen; zukünftige Entwicklungsmethoden und -pläne; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet, vorhergesehen werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder deren Verneinungen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten metallurgischen Testaktivitäten wie geplant ausfallen und zum erwarteten Zeitpunkt berichtet werden; dass Änderungen der metallurgischen Ausbeuten die erwarteten Auswirkungen auf die Ergebnisse der PEA 2025 haben werden; dass Aktualisierungen der PEA 2025 abgeschlossen werden und dies zum erwarteten Zeitpunkt geschieht; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen werden; sowie dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die von PUR bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffenen Annahmen von der Unternehmensleitung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den inhärenten Ungewissheiten bei Kostenschätzungen; Schwankungen der Rohstoff- und Metallpreise; Ergebnisse künftiger Explorationsaktivitäten; Kostenüberschreitungen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; Veränderungen bei den Mineralressourcen; das Fehlen bekannter Mineralreserven; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; die Abhängigkeit von Schlüsselkräften im Management und anderem Personal; mögliche Konjunkturabschwünge; die Verfügbarkeit von Drittunternehmern; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; das Versagen von Ausrüstung, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle, Auswirkungen von Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb sowie nicht versicherbare Risiken und die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten von PUR dargelegt sind und im Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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