Kampf gegen Brand im Wald von Fontainebleau bei Paris

Noisy-Sur-Ecole, 13. ⁠Jul (Reuters) - In Frankreich kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen einen großen Waldbrand in dem historisch bedeutsamen Wald von Fontainebleau bei Paris. In der Nacht zu Montag ‌versuchten mehr als 400 Einsatzkräfte, das Feuer rund 70 Kilometer südlich der französischen Hauptstadt unter Kontrolle ⁠zu bringen, ⁠teilte die Feuerwehr auf der Online-Plattform X mit. Zudem wurden zwei Löschflugzeuge angefordert. Sie müssen Wasser aus der Seine aufnehmen, weshalb die Behörden die Anwohner zu Vorsicht aufriefen.

Das Feuer war an ‌einer Autobahn nahe Fontainebleau ausgebrochen, ‌wo sich eines der bekanntesten Königsschlösser Frankreichs befindet. Es diente einst als Jagdschloss und Herbstresidenz früherer Monarchen. ⁠Bis Mitternacht hatten die Flammen, angefacht von heißen ‌Winden, mehr als 800 Hektar ⁠Wald vernichtet. Die Autobahn A6 zwischen Paris und Lyon wurde in dem Gebiet gesperrt. Kleinere Brände in der Region beeinträchtigten zudem ‌den Schnellzugverkehr.

Westeuropa ächzt unter ⁠der dritten Hitzewelle in diesem ⁠Sommer. Neben Frankreich lodern auch in Spanien, Portugal und Griechenland derzeit schwere Waldbrände. In der südostspanischen Provinz Almeria stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Brand am Wochenende auf 13.

(Bericht von Benoit Tessier und Sudip Kar-Gupta, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)