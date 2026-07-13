"Koalition der Willigen" berät in Paris über mehr Hilfe für Ukraine

Paris, 13. Jul (Reuters) - ⁠Die westlichen Verbündeten wollen der Ukraine bei einem Treffen in Paris am Montag weitere Zusagen für die Luftverteidigung machen. Angesichts des akuten Munitionsmangels ist das Land russischen ballistischen Raketen zunehmend schutzlos ausgeliefert. Zu dem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens 25 weitere Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Frankreichs Präsident ‌Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz. Ziel ist, eine gemeinsame Position für mögliche Friedensverhandlungen sowie Sicherheitsgarantien zu erarbeiten.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Abwehr ballistischer Raketen. Dabei geht es um die Beschaffung weiterer ⁠US-Patriot-Abfangraketen, den beschleunigten ⁠Einsatz des französisch-italienischen SAMP-T-Systems sowie um die Frage, wie die europäischen und ukrainischen Rüstungsindustrien Alternativen entwickeln können. Diplomaten zufolge soll bei dem Treffen das Projekt "Freyja" offiziell besiegelt werden. Dabei handelt es sich um ein von europäischen Partnern unterstütztes Vorhaben der Ukraine zur Entwicklung einer kostengünstigeren Alternative zum Patriot-System. Vor dem Treffen wollen sich Vertreter von neun Ländern – darunter Deutschland, Italien und Schweden – mit Rüstungsunternehmen wie Leonardo, Thales und Saab abstimmen, ‌um die Produktion anzukurbeln.

Die Ukraine leidet unter gravierenden Engpässen bei der ‌Munitionsversorgung und konnte ballistische Raketen, die sich mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit bewegen, im vergangenen Monat kaum abfangen. Russland hatte seine Angriffe auf Kiew und das Umland zuletzt verstärkt. Am Samstag kamen bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen landesweit acht Menschen ⁠ums Leben. "Heute haben die Russen einmal mehr einen 'Sieg' über absolut zivile Ziele errungen", erklärte Selenskyj am Montag in ‌den sozialen Netzwerken nach weiteren Angriffen. "Der Druck auf Russland muss ⁠Wirkung zeigen. Neue Sanktionen gegen den Aggressor. Neue Unterstützungspakete für die Ukraine, neue Projekte – wie unser europäisches Raketenabwehrprojekt Freyja – all das muss greifen."

21. SANKTIONSPAKET DER EU IN ARBEIT

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot sagte der Zeitung "Ouest-France" am Sonntag: "Die von (dem russischen Präsidenten) Wladimir Putin abgefeuerten ballistischen Raketen zielen bewusst ‌auf zivile Gebiete, und der Juni war einer der ⁠tödlichsten Monate seit Beginn des Krieges." Russland bestreitet ⁠dies und erklärt, ausschließlich Ziele von militärischer Bedeutung zu attackieren.

Bundesaußenminister Johann Wadephul forderte, den Druck der Europäischen Union auf Russland weiter zu erhöhen. Er erwarte, dass sich die Mitgliedstaaten noch in dieser Woche auf ein 21. Sanktionspaket verständigen, sagte Wadephul bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Es werde jetzt vor allem ein Ölpreisdeckel gebraucht. "Das ist ein sehr wirkungsvolles Instrument", betonte Wadephul. "Ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Woche gelingt."

Die Staats- und Regierungschefs wollen in Paris zudem über Maßnahmen gegen die russische "Schattenflotte" beraten, mit der Ölexporte unter Umgehung von Sanktionen abgewickelt werden. Der Kreml erklärte, er werde das Treffen in Paris ⁠genau verfolgen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die "Koalition der Willigen" als einen Block von Staaten, die eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine anstrebten.

(Bericht von John Irish, Dmitry AntonovBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)