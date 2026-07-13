Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

PARIS (dpa-AFX) - Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine kommt am Montag (17.00 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Die Bundesregierung hat die Teilnahme von Kanzler Friedrich Merz (CDU) bestätigt.

Themen sind außerdem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes. Das Treffen findet kurz nach dem Nato-Gipfel der vergangenen Woche statt, bei der es neue Unterstützungszusagen für die Ukraine gegeben hatte.

In der Koalition der Willigen haben sich über 35 Länder zusammengeschlossen. Anfang des Jahres verständigte sich die Koalition in einer Pariser Erklärung darauf, der Ukraine rechtlich verbindlich zuzusichern, sie im Fall eines erneuten russischen Angriffs nicht allein zu lassen. Außerdem steckte die Koalition den Rahmen einer multinationalen Truppe ab, die als Abschreckung dienen und in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützen soll

- etwa bei der Ausbildung junger Soldaten oder der Sicherung des

Luftraums und der Seegebiete.

Nach den Beratungen am Montag nehmen an der Koalition der Willigen beteiligte Länder am Dienstag mit Soldaten an der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil. Merz wird nach Angaben der Bundesregierung ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen. Zuletzt war die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2019 bei der Parade auf den Champs-Élysées dabei./evs/DP/he