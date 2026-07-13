Koalitionschef: Israel wählt Parlament am 27. Oktober

Reuters · Uhr
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Jerusalem, ⁠12. Jul (Reuters) - In Israel findet die nächste Parlamentswahl nach Angaben der Regierungskoalition am 27. Oktober statt. Der Koalitionschef in der Knesset, Ofir Katz, bestätigte ‌den Termin am Sonntag vor einem Parlamentsausschuss. Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Angriff ⁠der ⁠Hamas auf Israel im Jahr 2023 und den darauffolgenden Kriegen im Gazastreifen, im Libanon und im Iran. Nachdem die Knesset im Mai ihre eigene Auflösung beschlossen hatte, war zunächst ‌unklar geblieben, wann genau die ‌Neuwahl stattfindet.

Umfragen zufolge muss die aus nationalistischen und religiösen Parteien bestehende Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ⁠damit rechnen, die Wahl zu verlieren. Viele Israelis ‌sind mit dem Regierungschef ⁠wegen des Kriegsverlaufs mit dem Iran unzufrieden. Zudem hatte der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 Netanjahus Ruf als Garant für die ‌Sicherheit des Landes ⁠schwer beschädigt. Seine politischen ⁠Rivalen haben jedoch ebenfalls keine klaren Mehrheitsperspektiven. Netanjahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels. Es kommt selten vor, dass Regierungen in Israel eine volle vierjährige Amtszeit absolvieren.

(Bericht von Maayan Lubell und Steve Scheer; bearbeitet von Jörn Poltz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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