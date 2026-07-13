Quelle: onvista
Sechs Monate liegen hinter uns, und einiges davon hat mich selbst überrascht. Die US-Indizes haben geliefert, wie ich es erwartet hatte: Der Nasdaq Composite liegt deutlich im Plus, der Russell 2000 ist mit fast 22 Prozent sogar der Überflieger unter den großen US-Barometern.
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