Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch

Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt auf

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

Trotz vieler Wendungen stiegen die Aktienmärkte im ersten Halbjahr an. Hier erkläre ich, was ich bei Aktien, Gold, Krypto und Co. für die zweite Jahreshälfte erwarte.

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Der onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Quelle: onvista

Sechs Monate liegen hinter uns, und einiges davon hat mich selbst überrascht. Die US-Indizes haben geliefert, wie ich es erwartet hatte: Der Nasdaq Composite liegt deutlich im Plus, der Russell 2000 ist mit fast 22 Prozent sogar der Überflieger unter den großen US-Barometern.

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