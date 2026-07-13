Mercedes-Benz erweitert Ungarn-Werk - Start der C-Klasse-Produktion

Kecskemet/Frankfurt, 13. ⁠Jul (Reuters) - Mercedes-Benz hat sein Werk im ungarischen Kecskemét erweitert und in der neuen zweiten Fabrikhalle die Produktion der elektrischen C-Klasse begonnen. Kecskemét sei ein Zukunftsstandort und setze Maßstäbe mit den Faktorkosten, erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius ‌am Montag bei der Eröffnung, an der auch der ungarische Regierungschef Péter Magyar teilnahm. Seine Regierung wolle für ein stabiles Geschäftsumfeld für ⁠Mercedes-Benz und ⁠andere Unternehmen sorgen, sagte Magyar. Dafür erwarte sie gute Arbeitsbedingungen und Löhne, die den Lebensunterhalt sicherten.

Das Werk in Ungarn könnte nach Stückzahlen zum größten Standort des Autobauers in Europa aufsteigen - auf Augenhöhe mit Bremen. Die ungarische Regierung sprach von einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen ‌und 3000 Arbeitsplätzen, die zu den heutigen 5100 ‌hinzukämen. Wie schon länger angekündigt, steckte der Autobauer rund eine Milliarde Euro in den Standort. Mit der neuen, rein auf E-Autos ausgelegten Montagehalle, einem ⁠Presswerk, einer Lackiererei und einer Batteriemontage wird die Werksfläche auf 440 Hektar ‌mehr als verdoppelt. Mit mehr als ⁠5000 Beschäftigten sei der Mercedes-Standort schon heute der größte Arbeitgeber der Region. Neben C-Klasse und GLB sollen auch der elektrische GLC und die kommende kompakte Version der G-Klasse dort vom ‌Band laufen. Auch Verbrenner wie ⁠die A-Klasse werden im bisherigen Werk ⁠weiter gebaut.

Das Unternehmen nannte keine Zahl zur künftigen Produktionskapazität - die bisherige belief sich auf 200.000. Die Schwaben wollen den Produktionsanteil in Ländern mit niedrigeren Kosten in einigen Jahren von 15 auf 30 Prozent verdoppeln, um im härter werdenden Konkurrenzkampf wettbewerbsfähig zu bleiben. In Ungarn seien die Kosten 70 Prozent niedriger als in Deutschland, hieß es Anfang 2025. Hierzulande sollte die Kapazität um 100.000 Fahrzeuge oder rund ⁠zehn Prozent reduziert werden.

(Bericht von Gergely Szakacs und Ilona Wissenbach, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)