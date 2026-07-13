Ministerium: 15 Prozent der E-Auto-Förderanträge nach Kauf chinesischer Modelle

Berlin, 13. ⁠Jul (Reuters) - Von der neuen E-Auto-Förderung der Bundesregierung profitieren auch chinesische Anbieter. "Auf Basis der vorliegenden Anträge und der steigenden Zahlen der Bewilligungen zeigt sich, dass weniger als 15 ‌Prozent der Anträge auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller entfallen", teilte das SPD-geführte Umweltministerium am Montag mit. Man werde bei ⁠Bedarf nachsteuern. "Auf ⁠Grundlage der geltenden europäischen Rechtslage wären Regelungen, die europäische Fahrzeuge bevorzugen, derzeit noch nicht ohne Weiteres zulässig." Dies werde auf europäischer Ebene aber erwogen. Das Umweltministerium unterstütze neue Möglichkeiten zur gezielten Förderung europäischer Produkte.

Privatpersonen ‌werden beim Kauf oder Leasing eines ‌neuen Elektroautos rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 wieder gefördert. Anträge können seit dem 19. Mai digital gestellt werden. "Es ⁠sind bisher über 80.000 Anträge eingegangen", so das Ministerium. ‌Die Nachfrage sei also hoch ⁠und der Absatz von E-Autos steige.

Unter bestimmten Bedingungen ist eine staatliche Zuwendung von bis zu 6000 Euro möglich - für den Kauf oder auch das ‌Leasing von Neuwagen.Insgesamt stehen ⁠drei Milliarden Euro zur Verfügung, ⁠die für geschätzt 800.000 neue Fahrzeuge bis zum Jahr 2029 reichen dürften. Die Förderung soll nur Personen mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von höchstens 80.000 Euro zugutekommen. Für Familien steigt die Grenze bei einem Kind auf 85.000 Euro und bei zwei oder mehr Kindern auf 90.000 Euro.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)