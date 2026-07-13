Nahost-Sorgen und fallende Tech-Aktien belasten Börsen

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - ⁠Die erneute Eskalation im Iran-Krieg und die anhaltende Umschichtung aus Technologieaktien belasten die Börsen. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montag gegen Mittag kaum verändert bei 25.075 und 6265 Punkten. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus. "Je spezialisierter die Indizes sind, desto höher fallen die Verluste aus; je breiter sie gestreut sind, desto besser stehen sie da", erläuterte Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers ‌CMC Markets. Dies sei ein Hinweis darauf, dass Anleger versuchen, ihre seit April aufgelaufenen, teilweise hohen Gewinne in Technologieaktien durch eine breitere Streuung ihrer Anlagen abzusichern.

Zugleich blicken Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Geopolitik. Die USA und der Iran ⁠griffen sich am ⁠Wochenende mit Raketen und Drohnen an. Zuvor hatte der Iran die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus angekündigt. Zudem wurde eine Reihe von Handelsschiffen angegriffen. US-Präsident Donald Trump betonte am Sonntag in einem NBC-Interview dennoch, dass die Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet sei. "Diese widersprüchlichen Signale sorgen für Nervosität an den Märkten", resümierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

ÖLPREIS RÜCKT VOR

Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuern sich um jeweils rund drei Prozent auf 78,22 und 73,51 Dollar je ‌Fass (159 Liter). Der Verkehr durch die Straße von Hormus fiel am Sonntag auf ‌den tiefsten Stand seit fünf Wochen. "Die Durchfahrten haben sich aufgrund der erhöhten Sicherheitsbedenken verlangsamt", erklären die Analysten der ANZ Bank. Der relativ geringe Anstieg der Ölpreise deute jedoch darauf hin, dass die Anleger die aktuellen Spannungen nicht als einen vollständigen Zusammenbruch des US-Iran-Waffenstillstands ansehen, sagte IG-Marktanalyst ⁠Tony Sycamore. "Es bleibt abzuwarten, wie zutreffend diese Einschätzung ist."

Zugleich warteten die Anleger auf den Startschuss für die US-Bilanzsaison mit den Geschäftsberichten ‌wichtiger Banken am Dienstag. "Sollten die Quartalszahlen und Ausblicke die hohen Erwartungen ⁠verfehlen, könnte sich die ohnehin gestiegene Unsicherheit zusätzlich verstärken", sagte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Umgekehrt hätten überzeugende Unternehmensberichte das Potenzial, einen Teil der geopolitischen Sorgen zumindest kurzfristig zu überlagern.

Im Fokus steht auch der ebenfalls am Dienstag anstehende US-Inflationsbericht für Juni. Daraus erhoffen sich Börsianer Hinweise, wie stark die Teuerung durch die gestiegenen Ölpreise angetrieben ‌wird. Die Erwartung, dass höhere Verbraucherpreise die wichtigen Notenbanken zu Zinserhöhungen ⁠veranlassen, drückte den Goldpreis um 1,5 Prozent auf 4053 ⁠Dollar je Feinunze. Gold verliert tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen steigen, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.

TECH-WERTE FALLEN - AKZO NOBEL LEGT ZU

Bei den Einzelwerten setzte sich die Sektorrotation aus den Technologieaktien heraus fort. In Frankfurt büßte Infineon rund zwei Prozent ein. Der europäische Branchenindex für Technologiewerte gab knapp ein Prozent nach. Die Anleger griffen hingegen bei Unternehmen wie Deutsche Telekom und K+S zu, was die Aktien um jeweils rund 2,5 Prozent ins Plus hievte.

An der Börse in Amsterdam legte Akzo Nobel um rund zwei Prozent zu. Nur einen Monat nach dem Rückzug einer Übernahmeofferte für den niederländischen Farbenhersteller hat der japanische Rivale Nippon Paint einen neuen Vorstoß gewagt. Doch auch mit dem Versuch, statt den gesamten Konzern nun ⁠nur die Dekorationssparte zu übernehmen, stoßen die Japaner auf Widerstand. Akzos Verwaltungsrat lehnte die Offerte ab, da sie die Sparte erheblich unterbewerte.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)