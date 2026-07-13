Neues 24.000-Container-Schiff läuft erstmals Hamburg an

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Ein neues, mehr als 24.000 Standardcontainer fassendes Schiff läuft am Montag erstmals Hamburg an. Das teilte die französische Reederei CMA CGM mit, die das Schiff betreibt und zu den größten Reedereien der Welt gehört. Die "Notre Dame", die unter französischer Flagge fährt, soll voraussichtlich gegen 15.00 Uhr am Eurogate-Containerterminal in Waltershof festmachen, das gegenüber dem Elbstrand liegt.

Die "Notre Dame" fasst nach Reedereiangaben bis zu 24.212 Standardcontainer. Das Schiff wurde in China gebaut, im nordfranzösischen Le Havre getauft und ist über Europas größten Hafen Rotterdam nach Hamburg gefahren. Die "Notre Dame" wird mit Flüssigerdgas und Marinediesel betrieben und kann den Angaben nach auch mit flüssigem Biomethan fahren.

CMA CGM hat insgesamt zehn Schiffe bestellt, die nach französischen Wahrzeichen benannt werden. Die "Notre Dame" ist das erste Schiff der Baureihe. Die weiteren Schiffe sollen nach und nach bis 2028 geliefert werden.

Zunächst soll die "Notre Dame" Hamburg am Dienstag wieder verlassen. Künftig soll das Schiff zwischen Asien und Europa verkehren und auch in Hamburg wiederkehrend Halt machen./lkm/DP/zb

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