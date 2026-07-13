Rohstoffe

Ölpreise steigen stark - Neue US-Angriffswellen auf den Iran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Ölspeicher sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Kalyakan

Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 79,15 US-Dollar. Damit stieg der Preis der globalen Referenzsorte um 4,13 Prozent.

Im Konflikt um die Straße von Hormus treiben Washington und Teheran die Eskalation am Persischen Golf weiter voran. Bereits zum vierten Mal in weniger als einer Woche griff das US-Militär den Iran an. Die im dem Land mächtigen Revolutionsgarden reagierten erneut mit Vergeltungsangriffen auf die Golfstaaten Kuwait und Bahrain sowie auf das gut 1.000 Kilometer entfernte Jordanien. Ob es einen diplomatischen Ausweg gibt oder wie eine Rückkehr zur Waffenruhe gelingen soll, ist völlig unklar.

Die jüngsten Entwicklungen seien zwar eskalierend, blieben aber "deutlich unterhalb eines offenen Kriegszustands", sagte Saul Kavonic, Senior-Energieanalyst bei MST Marquee, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften so lange weiter leicht steigen, wie die Angriffe andauerten und die Passage durch die Straße von Hormus dadurch beeinträchtigt werde.

Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufheute · 10:53 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch

In den ersten Wochen und Monaten des Konflikts war der Ölpreis deutlich gestiegen. Ein Barrel der Referenzsorte Brent hatte zeitweise etwas mehr als 126 Dollar gekostet.

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen09. Juli · dpa-AFX
Ein Mann inspiziert Ölleitungen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufheute, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen