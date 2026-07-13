Ölpreissprung und Nahostkonflikt belasten die Börsen
Der DAX startet voraussichtlich deutlich schwächer, auch der Euro Stoxx 50 steht vorbörslich unter Druck. Die US-Indizes werden ebenfalls leichter erwartet, wobei der Nasdaq besonders stark nachgibt. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Asien mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Der Konjunkturkalender bleibt am Montag weitgehend leer. Damit bestimmen geopolitische Nachrichten und die Entwicklung am Energiemarkt den Handel. Nach einer weiteren Angriffswelle des US Militärs auf Ziele im Iran legte der Brent Ölpreis kräftig zu. Zusätzliche Unsicherheit erzeugen widersprüchliche Angaben zur Straße von Hormus. Iran bezeichnet die zentrale Handelsroute als geschlossen, während die USA auf einen weiterhin möglichen Schiffsverkehr verweisen. Höhere Energiekosten nähren zugleich die Sorge vor anhaltendem Inflationsdruck. Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach. Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits auf die für Dienstag angekündigten US Inflationsdaten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Infineon startet vorbörslich deutlich schwächer. Die Aktie leidet unter dem Ausverkauf asiatischer Technologiewerte und anhaltenden Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor. Auch Siltronic und Aixtron werden mit spürbaren Abschlägen taxiert.
Siemens Energy gibt in der Indikation ebenfalls nach. Anleger sichern Gewinne bei Titeln, die zuvor stark vom Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz profitiert hatten. Der steigende Ölpreis und die höhere Risikoaversion verstärken den Verkaufsdruck.
Fraport steht vor Kursverlusten. Der Flughafenbetreiber senkte nach schwachen Verkehrszahlen für Juni seine Prognose für das Passagieraufkommen. Für 2026 erwartet der Konzern nun lediglich ein Niveau auf Höhe des Vorjahres. Zuvor war Fraport von einem Anstieg ausgegangen. Zusätzlich belastet der Nahost Konflikt den internationalen Flugverkehr.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2Y9M
|11,28
|26151,094241 Punkte
|19,94
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6TPU
|29,96
|22031,470672 Punkte
|8,35
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LB
|26,59
|27678,509938 Punkte
|9,11
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG35NM
|20,3
|27050,538155 Punkte
|11,60
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8ET9
|5,81
|24505,121136 Punkte
|45,61
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.07.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UR0612
|9,85
|500,00 USD
|2,32
|16.06.2027
|Robinhood markets inc.
|Call
|UG6T42
|17,88
|120,00 USD
|3,15
|13.01.2027
|DAX®
|Put
|UG9Z2G
|11,86
|25500,00 Punkte
|-10,63
|18.12.2026
|Novo Nordisk A/S-B
|Call
|UR05LQ
|0,39
|500,00 DKK
|3,37
|15.12.2027
|PayPal Holdings, Inc.
|Call
|UN6HTW
|0,68
|45,00 USD
|3,79
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.07.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|BASF SE
|Long
|UN5GKB
|5,46
|42,818375 EUR
|10
|Open End
|DAX®
|Short
|UN7CLK
|2,77
|26736,885463 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR0H1Q
|6,34
|794,11047 EUR
|5
|Open End
|LVMH
|Long
|UG9JBL
|1,32
|420,151313 EUR
|7
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD2RXR
|10,11
|334,926221 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.07.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen