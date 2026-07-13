Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

13.07.2026 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.07.2026
     Kursziel:                  89,00 EUR (zuvor: 85,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Anleiheaufstockung stärkt Finanzierungsspielraum für weiteres Wachstum

Die HMS Bergbau AG hat die ursprünglich geplante Emission einer neuen
Unternehmensanleihe verworfen und stattdessen die bestehende 10,0%-
Unternehmensanleihe 2025/2030 erneut aufgestockt. Nach der Platzierung im
vergangenen Jahr und der ersten Aufstockung auf 70 Mio. EUR erhöht sich das
ausstehende Volumen nun um weitere 25 Mio. EUR auf insgesamt 95 Mio. EUR.
Die zusätzlichen Mittel sollen (analog zur ursprünglich geplanten
Neuemission) primär für die Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen im
Handelsgeschäft eingesetzt werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die
Expansion des Flüssigbrennstoffgeschäfts sowie die
Produktionsvorfinanzierung im Kohle- und Chromerzhandel zur Absicherung
langfristiger Handelsvolumina.

Zusätzliche Finanzierungskapazität erhöht Ertragspotenzial: Die erneute
Aufstockung der bestehenden Anleihe stärkt die Finanzierungskraft von HMS
und erhöht die Flexibilität, zusätzliche Handelsvolumina vorzufinanzieren.
Da das Geschäftsmodell von HMS nur geringe Investitionen in Sachanlagen
erfordert, stellt die Verfügbarkeit von Working Capital den entscheidenden
Hebel für weiteres Wachstum dar. Die zusätzlichen Finanzmittel sollen
insbesondere den Ausbau des dynamisch wachsenden Flüssigbrennstoffgeschäfts
unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen sie die Vorfinanzierung
langfristiger Handelsverträge im Kohle- und Chromerzgeschäft und schaffen
damit die Grundlage für zusätzliche margenstarke Handelsvolumina. Insgesamt
erwarten wir, dass die höheren operativen Ergebnisbeiträge die zusätzlichen
Finanzierungskosten langfristig deutlich überkompensieren.

Prognosen nach oben angepasst: Wir haben die zusätzlichen
Finanzierungsmittel in unserem Modell berücksichtigt und erwarten
infolgedessen höhere Handelsvolumina in den kommenden Jahren. Entsprechend
erhöhen wir unsere Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen, da die
zusätzlichen Mittel vollständig in das operative Geschäft investiert werden
sollen. Gleichzeitig steigen die jährlichen Zinsaufwendungen infolge der
Anleiheaufstockung ab 2027 um rund 2,5 Mio. EUR. Nach unseren Annahmen
werden die zusätzlichen operativen Ergebnisbeiträge aus dem Ausbau des
Flüssigbrennstoffgeschäfts sowie der Produktionsvorfinanzierung im Kohle-
und Chromerzhandel diese höheren Finanzierungskosten jedoch mehr als
kompensieren, sodass sich insgesamt ein positiver Effekt auf die zukünftige
Ertragskraft ergibt.

Fazit: Die erneute Aufstockung der bestehenden Anleihe werten wir als
konsequenten Schritt zur Finanzierung des anhaltend hohen Wachstums. Aus
unserer Sicht stellt die gewählte Struktur eine pragmatische Alternative zur
ursprünglich geplanten Neuemission dar und ermöglicht HMS, den
eingeschlagenen Expansionskurs ohne Verzögerung fortzusetzen. Da die
zusätzlichen Mittel unmittelbar in das operative Handelsgeschäft fließen und
dort attraktive Renditen erzielen sollten, erwarten wir trotz höherer
Zinsaufwendungen einen positiven Wertbeitrag. Vor diesem Hintergrund
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel i.H.v.
89,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1a9537aa27cd38e97635967b01d2e654

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=6889a7d8-7e97-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2364714 13.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HMS Bergbau

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
China gräbt deutsche Marktanteile ab - doch die Aktien bleiben riskantgestern, 12:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen