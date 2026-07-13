Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG 13.07.2026 / 11:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.07.2026 Kursziel: 89,00 EUR (zuvor: 85,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Anleiheaufstockung stärkt Finanzierungsspielraum für weiteres Wachstum Die HMS Bergbau AG hat die ursprünglich geplante Emission einer neuen Unternehmensanleihe verworfen und stattdessen die bestehende 10,0%- Unternehmensanleihe 2025/2030 erneut aufgestockt. Nach der Platzierung im vergangenen Jahr und der ersten Aufstockung auf 70 Mio. EUR erhöht sich das ausstehende Volumen nun um weitere 25 Mio. EUR auf insgesamt 95 Mio. EUR. Die zusätzlichen Mittel sollen (analog zur ursprünglich geplanten Neuemission) primär für die Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen im Handelsgeschäft eingesetzt werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Expansion des Flüssigbrennstoffgeschäfts sowie die Produktionsvorfinanzierung im Kohle- und Chromerzhandel zur Absicherung langfristiger Handelsvolumina. Zusätzliche Finanzierungskapazität erhöht Ertragspotenzial: Die erneute Aufstockung der bestehenden Anleihe stärkt die Finanzierungskraft von HMS und erhöht die Flexibilität, zusätzliche Handelsvolumina vorzufinanzieren. Da das Geschäftsmodell von HMS nur geringe Investitionen in Sachanlagen erfordert, stellt die Verfügbarkeit von Working Capital den entscheidenden Hebel für weiteres Wachstum dar. Die zusätzlichen Finanzmittel sollen insbesondere den Ausbau des dynamisch wachsenden Flüssigbrennstoffgeschäfts unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen sie die Vorfinanzierung langfristiger Handelsverträge im Kohle- und Chromerzgeschäft und schaffen damit die Grundlage für zusätzliche margenstarke Handelsvolumina. Insgesamt erwarten wir, dass die höheren operativen Ergebnisbeiträge die zusätzlichen Finanzierungskosten langfristig deutlich überkompensieren. Prognosen nach oben angepasst: Wir haben die zusätzlichen Finanzierungsmittel in unserem Modell berücksichtigt und erwarten infolgedessen höhere Handelsvolumina in den kommenden Jahren. Entsprechend erhöhen wir unsere Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen, da die zusätzlichen Mittel vollständig in das operative Geschäft investiert werden sollen. Gleichzeitig steigen die jährlichen Zinsaufwendungen infolge der Anleiheaufstockung ab 2027 um rund 2,5 Mio. EUR. Nach unseren Annahmen werden die zusätzlichen operativen Ergebnisbeiträge aus dem Ausbau des Flüssigbrennstoffgeschäfts sowie der Produktionsvorfinanzierung im Kohle- und Chromerzhandel diese höheren Finanzierungskosten jedoch mehr als kompensieren, sodass sich insgesamt ein positiver Effekt auf die zukünftige Ertragskraft ergibt. Fazit: Die erneute Aufstockung der bestehenden Anleihe werten wir als konsequenten Schritt zur Finanzierung des anhaltend hohen Wachstums. Aus unserer Sicht stellt die gewählte Struktur eine pragmatische Alternative zur ursprünglich geplanten Neuemission dar und ermöglicht HMS, den eingeschlagenen Expansionskurs ohne Verzögerung fortzusetzen. Da die zusätzlichen Mittel unmittelbar in das operative Handelsgeschäft fließen und dort attraktive Renditen erzielen sollten, erwarten wir trotz höherer Zinsaufwendungen einen positiven Wertbeitrag. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel i.H.v. 89,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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