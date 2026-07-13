Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

13.07.2026 / 13:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.07.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR (zuvor: 6,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Kapsch verkauft Mehrheit an tolltickets - Deutlicher EBIT-Effekt erwartet

Kapsch TrafficCom hat einen Vertrag über den Verkauf der Mehrheitsanteile an
der tolltickets GmbH unterzeichnet. Das Closing wird vorbehaltlich
behördlicher Genehmigungen noch in 2026 erwartet. Aus der damit verbundenen
Entkonsolidierung erwartet der Konzern einen positiven Einmaleffekt auf das
EBIT von rund 10,0 Mio. EUR.

DKV wird strategischer Mehrheitspartner: Bei dem Käufer handelt es sich um
DKV Mobility, der nach eigenen Angaben die führende B2B-Plattform für
On-the-Road-Paymentlösungen in Europa anbietet. Das Unternehmen bietet unter
anderem Tank- und Ladekarten sowie Mautlösungen an und hält zudem eine
Minderheitsbeteiligung am EETS-Anbieter Toll4Europe, einem Joint Venture mit
T-Systems, Daimler Truck und Shell. Mit tolltickets kooperiert DKV bereits
seit 2021, wodurch DKV-Kunden über die On-Board-Unit von tolltickets/Kapsch
Zugang zum skandinavischen Mautnetz erhalten.

Entkonsolidierungserträge als Ergebnistreiber: Kapsch erwartet aus der
Transaktion einen positiven EBIT-Effekt von rund 10,0 Mio. EUR. Darin
dürften sich sowohl die Entkonsolidierung der bis zum Closing angelaufenen
Verluste als auch ein Kaufpreis oberhalb des Buchwerts (Nettovermögen zum
31.03.2025: 1,5 Mio. EUR) sowie die Fair-Value-Bewertung der verbleibenden
Anteile widerspiegeln. Wir erwarten aufgrund der im Geschäftsbericht 2024/25
geäußerten Absicht, 60% der Anteile zu veräußern, dass der verbleibende
Minderheitsanteil nach Plan bei 40% liegt. Der tatsächliche Cash-Zufluss
dürfte sich unterhalb des ausgewiesenen Ergebniseffekts liegen. Für die
angespannte Verschuldungssituation stellt die Transaktion dennoch einen
positiven Baustein dar.

Weiteres Wachstumspotenzial für tolltickets: Kapsch hatte im Juli 2016
zunächst 65% an tolltickets für 1,5 Mio. EUR erworben. Aufgrund von 1,2 Mio.
EUR mitübernommener liquider Mittel fiel der tatsächliche Cash-Abfluss
jedoch gering aus. Im Oktober 2020 folgte der Erwerb der restlichen 35% für
1,4 Mio. EUR. Der Umsatz stieg von 2,1 Mio. EUR im ersten vollständigen
Konzernjahr 2017/18 auf 2,6 Mio. EUR im letzten separat ausgewiesenen
Geschäftsjahr 2019/20 und dürfte seitdem weiter gewachsen sein (MONe: rund
4,0 Mio. EUR). Das Ergebnis ist u.E. momentan jedoch weiterhin deutlich
negativ sein. Zukünftig erwarten wir weiteres Wachstum mithilfe der
Reichweite und des Kundennetzwerkes von DKV. Davon sollte Kapsch in
zweifacher Hinsicht profitieren. Zum einen bleibt das Unternehmen exklusiver
Technologiepartner, der unter anderem die On-Board-Units liefert und die
Plattform betreibt. Zum anderen partizipiert Kapsch über die verbleibende
Minderheitsbeteiligung weiterhin am wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens.

Prognosen angepasst: Wir erwarten das Closing im Laufe des Geschäftsjahres
2026/27 und berücksichtigen die Transaktion modellseitig mit leicht
reduzierten Konzernumsätzen sowie einem positiven Sondereffekt im EBIT aus
der Entkonsolidierung.

Fazit: Der Verkauf dürfte das EBIT im laufenden Geschäftsjahr deutlich
stützen und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung von tolltickets durch
den reichweitenstarken Partner DKV fördern. Wir bestätigen die
Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 7,00 EUR (vorher: 6,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cf1caf5dd6157908d20d7866602963ae

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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