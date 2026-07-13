Original-Research: NCTE AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH

13.07.2026 / 14:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG

     Unternehmen:               NCTE AG
     ISIN:                      DE000A0LEZB2

     Anlass der Studie:         Aufnahme der Coverage
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      13.07.2026
     Kursziel:                  EUR 2,50
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

NCTE mit dem Dreh für das Momentum

Wir nehmen die im Freiverkehrssegment m:access der Münchener Wertpapierbörse
gelisteten Aktien der NCTE AG mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von
EUR 2,50 je Aktie in unsere Research Coverage auf; das Risiko für die
Erreichung unserer Ergebnisprognosen stufen wir angesichts des
Turnaround-Charakters des Geschäftsmodells als hoch ein. Unser Kursziel
entspricht dem Base-Case-Szenario eines dreistufigen
Discounted-Cashflow-Entity-Modells ("Primärbewertungsmethode"). In einer
Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz-, Cashflow- und
Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in
einer Bandbreite zwischen EUR 2,15 (10%-Quantil) und EUR 2,90 (90%-Quantil)
je Aktie. Die zur Überprüfung des ermittelten Unternehmenswertes
angesetzten, marktorientierten Peergroup-Multiples
("Sekundärbewertungsmethode") unterstützen mit einem EV/EBITDA-basierten
Kursziel von EUR 3,00 je Aktie (Median 2028e) die Bewertungsergebnisse
unseres DCF-Modells.

NCTE hat sich seit Gründung im Jahr 2003 kontinuierlich von einem
technologieorientierten Start-up zu einem international agierenden Anbieter
von hochspezialisierten Lösungen in der berührungslosen Drehmoment- und
Kraftsensorik entwickelt. Das Unternehmen verfügt über eine breite
technologische Basis, deren Kernelement die proprietäre magnetostriktive
Sensortechnologie bildet. Diese Technologie ist nach Angaben des
Unternehmens durch mehr als 20 Patentfamilien geschützt und stellt aus
unserer Sicht ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber
konventionellen Messverfahren - insbesondere Dehnmessstreifen- und
Schleifringlösungen - dar. Magnetostriktive Systeme gelten als besonders
robust gegenüber Verschleiß, Temperaturdrift und elektromagnetischen
Störeinflüssen, was in industriellen Hochlast- und Dauerbetriebsanwendungen
deutliche Vorteile verschafft.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit hat NCTE in den vergangenen Jahren
eine Reihe von strategischen Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem
die Zertifizierung nach anerkannten Qualitätsstandards, der Ausbau eines
diversifizierten Produktportfolios für unterschiedliche Anwendungsfelder -
etwa in der industriellen Automatisierung, der E-Mobilität oder der
Sporttechnologie - sowie eine systematische internationale Expansion über
ein globales Vertriebs- und Partnernetzwerk. Diese Kombination aus
Technologieschutz, kontinuierlicher Produktinnovation und strukturiertem
Marktzugang ist aus unserer Sicht eine stabile Grundlage für eine
nachhaltige Wertschöpfung und sichert dem Unternehmen eine starke Position
innerhalb des dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktes für
Sensorsysteme.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c5257d76ffdbd97a61c658f88ecb45ac

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=35e23a8b-7eaa-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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