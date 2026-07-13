Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. (von First Berlin Equity Re...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

13.07.2026 / 14:39 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Northwest
Biotherapeutics Inc.

     Company Name:                Northwest Biotherapeutics Inc.
     ISIN:                        US66737P6007

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        13.07.2026
     Target price:                USD 1.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007). Analyst Christian Orquera
reiterated his BUY rating and maintained his USD 1.00 price target.

Abstract:
Northwest Biotherapeutics presented new analyses of its Phase 3 study of
DCVax-L, its autologous dendritic cell vaccine for glioblastoma (GBM), at
the 2026 British Neuro-Oncology Society (BNOS) Annual Meeting. The analyses,
conducted by independent statisticians, applied Propensity Score Matching
(PSM) and Inverse Probability Weighting (IPW) to individual patient data
(IPD) from three external randomised controlled trials in newly diagnosed
GBM (CORE, CENTRIC and AVAglio). Both are well-established statistical
methods that improve the comparability of treatment and external control
populations, allowing a more reliable estimate of treatment effect. The
headline finding was that the originally reported survival benefit of 2.8
months was likely underestimated. Whereas the original Phase 3 analysis
showed a median overall survival (OS) benefit of 2.8 months, the new
patient-level analyses consistently estimate a benefit of 3.4-6.3 months
across all PSM analyses and 3.4-4.3 months across all IPW analyses, with all
results remaining statistically significant. For comparison, temozolomide,
the standard of care in GBM for more than two decades, was approved on the
basis of a 2.5-month OS benefit. In our view, three aspects make these
findings particularly relevant. First, the analyses were pre-specified in
the original Statistical Analysis Plan rather than performed post hoc.
Second, the results are highly consistent across three independent external
Phase 3 datasets and two complementary statistical methodologies. Third,
sensitivity analyses indicate that an unmeasured prognostic factor would
need to be implausibly strong to fully explain away the observed survival
benefit, further supporting the robustness of the findings. In our view, the
new data materially strengthen the evidentiary package supporting
Northwest's ongoing UK Marketing Authorisation Application (MAA),
particularly in light of the MHRA's updated guidance recognising external
control arms in rare and life-threatening diseases, ahead of the expected
MHRA decision later this year. We therefore reiterate our Buy recommendation
and USD 1.00 price target (Upside: >460%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007) veröffentlicht. Analyst Christian
Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD
1,00.

Zusammenfassung:
Northwest Biotherapeutics stellte auf der Jahrestagung 2026 der British
Neuro-Oncology Society (BNOS) neue Analysen seiner Phase-3-Studie zu DCVax-L
vor, seinem autologen dendritischen Zellimpfstoff gegen das Glioblastom
(GBM). Die von unabhängigen Statistikern durchgeführten Analysen wandten
Propensity-Score-Matching (PSM) und Inverse-Probability-Weighting (IPW) auf
individuelle Patientendaten (IPD) aus drei externen randomisierten
kontrollierten Studien bei neu diagnostiziertem GBM an (CORE, CENTRIC und
AVAglio). Beides sind etablierte statistische Methoden, die die
Vergleichbarkeit von Behandlungs- und externen Kontrollgruppen verbessern
und so eine zuverlässigere Schätzung des Behandlungseffekts ermöglichen. Das
wichtigste Ergebnis war, dass der ursprünglich berichtete Überlebensvorteil
von 2,8 Monaten wahrscheinlich unterschätzt wurde. Während die ursprüngliche
Phase-3-Analyse einen medianen Gesamtüberlebensvorteil (OS) von 2,8 Monaten
zeigte, schätzen die neuen Analysen auf Patientenebene durchweg einen
Vorteil von 3,4 bis 6,3 Monaten in allen PSM-Analysen und von 3,4 bis 4,3
Monaten in allen IPW-Analysen, wobei alle Ergebnisse statistisch signifikant
blieben. Zum Vergleich: Temozolomid, seit mehr als zwei Jahrzehnten der
Behandlungsstandard bei GBM, wurde auf der Grundlage eines OS-Vorteils von
2,5 Monaten zugelassen. Unserer Ansicht nach machen drei Aspekte diese
Ergebnisse besonders relevant. Erstens wurden die Analysen im ursprünglichen
statistischen Analyseplan vorab festgelegt und nicht nachträglich
durchgeführt. Zweitens sind die Ergebnisse über drei unabhängige externe
Phase-3-Datensätze und zwei sich ergänzende statistische Methoden hinweg
äußerst konsistent. Drittens deuten Sensitivitätsanalysen darauf hin, dass
ein nicht gemessener Prognosefaktor unplausibel stark sein müsste, um den
beobachteten Überlebensvorteil vollständig zu erklären, was die Robustheit
der Ergebnisse weiter untermauert. Unserer Ansicht nach stärken die neuen
Daten das Evidenzpaket zur Unterstützung des laufenden Zulassungsantrags
(MAA) von Northwest im Vereinigten Königreich erheblich, insbesondere
angesichts der aktualisierten Leitlinien der MHRA, die externe
Kontrollgruppen bei seltenen und lebensbedrohlichen Erkrankungen anerkennen,
im Vorfeld der für später in diesem Jahr erwarteten Entscheidung der MHRA.
Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 1,00
(Aufwärtspotenzial: >460%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=09f2352089d4bcc8d31d7987dc633622

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=41925171-7eb6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2364938 13.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Northwest Biotherapeutics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufheute, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen