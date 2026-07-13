Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Halten

^ Original-Research: stock3 AG - von BankM AG 13.07.2026 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu stock3 AG Unternehmen: stock3 AG ISIN: DE000A0S9QZ8 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 13.07.2026 Kursziel: EUR 33,61 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 13.07.2026, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker Solides Umsatzwachstum, Profitabilität springt an Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat in 2025 den Umsatz auf EUR 13,835 Mio. (+4,2%) steigern können. Die Profitabilität konnte, wie geplant, deutlich gesteigert werden. Das EBITDA (EUR 1,86 Mio.; +98%) und der Jahresüberschuss (TEUR 953; +309%) legten kräftig zu. Auch wenn unsere Umsatzerwartung für 2025 nicht ganz erfüllt wurde, wurden die EBITDA- und Jahresüberschuss-Prognosen klar übertroffen. Auch in 2026 stehen Synergien und Marge im Fokus, wobei auch dem Wachstum wieder mehr Gewicht eingeräumt wird. Dabei helfen u.a. neue Erlösarten wie etwa lizenzbasierte Softwarelösungen für Geschäftskunden z.B. als White-Label-Lösung oder Eigenentwicklungen auf dem Produktkern, wobei die Terminaltechnologie u.a. für Broker ausgelagert wird. Diese gewinnen damit ein wichtiges Differenzierungsmerkmal in einem umkämpften Wettbewerbsumfeld hinzu. Gerade weil die brokerize-Lösung hier eingebettet ist, befördert dieses Geschäftsfeld auch die Anzahl der (margenstarken) Transaktionsumsätze. Wir heben unsere Margenerwartungen leicht an. Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 33,61 pro Aktie und führt zu unserem Rating "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=09b00348f6d61a003ee0e1428d9a98c4

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6024d4c2-7eb2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2364894 13.07.2026 CET/CEST °