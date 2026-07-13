Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Halten

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Original-Research: stock3 AG - von BankM AG

13.07.2026 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu stock3 AG

     Unternehmen:               stock3 AG
     ISIN:                      DE000A0S9QZ8

     Anlass der Studie:         GB 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      13.07.2026
     Kursziel:                  EUR 33,61
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     13.07.2026, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker

Solides Umsatzwachstum, Profitabilität springt an

Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat in 2025 den Umsatz
auf EUR 13,835 Mio. (+4,2%) steigern können. Die Profitabilität konnte, wie
geplant, deutlich gesteigert werden. Das EBITDA (EUR 1,86 Mio.; +98%) und der
Jahresüberschuss (TEUR 953; +309%) legten kräftig zu. Auch wenn unsere
Umsatzerwartung für 2025 nicht ganz erfüllt wurde, wurden die EBITDA- und
Jahresüberschuss-Prognosen klar übertroffen. Auch in 2026 stehen Synergien
und Marge im Fokus, wobei auch dem Wachstum wieder mehr Gewicht eingeräumt
wird. Dabei helfen u.a. neue Erlösarten wie etwa lizenzbasierte
Softwarelösungen für Geschäftskunden z.B. als White-Label-Lösung oder
Eigenentwicklungen auf dem Produktkern, wobei die Terminaltechnologie u.a.
für Broker ausgelagert wird. Diese gewinnen damit ein wichtiges
Differenzierungsmerkmal in einem umkämpften Wettbewerbsumfeld hinzu. Gerade
weil die brokerize-Lösung hier eingebettet ist, befördert dieses
Geschäftsfeld auch die Anzahl der (margenstarken) Transaktionsumsätze. Wir
heben unsere Margenerwartungen leicht an.

Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 33,61 pro Aktie und führt zu unserem Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=09b00348f6d61a003ee0e1428d9a98c4

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=6024d4c2-7eb2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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