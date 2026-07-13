OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G. / LKH: Transformation mit konstant hoher ...

LKH: Transformation mit konstant hoher Finanzstärke und stark steigendem Neugeschäft (FOTO) Lüneburg (ots) - Die preisgekrönte Krankenvollversicherung ist komplett, das E-Rezept für Privatpatienten eingeführt und das Konzept für die betriebliche Krankenversicherung mehrfach prämiert - die Landeskrankenhilfe (LKH) kann zufrieden auf das Jahr 2025 zurückblicken. Die Bilanz zeigt weiterhin Finanzstärke und die erfolgreiche Transformation geht nicht zulasten der Versicherten. "Das Gesundheitswesen verzeichnete in 2025 einen sehr dynamischen Kostenanstieg. Maßgeblicher Treiber war der Krankenhausbereich. In der Pflege nahmen die Kosten ebenfalls weiter stark zu", berichtet Dr. Matthias Brake, Vorstandsvorsitzender der LKH. "Auch in unserem Jahresabschluss sind diese Effekte sichtbar. Wir können diese Mehrleistungen stemmen, denn als private Krankenversicherung sind wir finanzstark aufgestellt." So hat die LKH über eine Milliarde für ihre Versicherten im Rahmen von Aufwendungen für Versicherungsfälle (832,6 Mio. Euro) und demografische Vorsorge (243,1 Mio. Euro) aufgewendet. Die Beitragseinnahmen betrugen in 2025 insgesamt 961,7 Mio. Euro (Vorjahr: 957,3 Mio. Euro), den größten Anteil machte daran die Krankenvollversicherung aus. Hinzu kommen Erträge aus Kapitalanlagen in Höhe von 214,1 Mio. Euro. Die Abschlusskostenquote stieg entsprechend zum deutlich wachsenden Neugeschäft weiter an und betrug 3,1 %. Die Gesamtkostenquote belief sich auf im Markt sehr gut positionierte 5,6 %. Nach Abzug der Aufwendungen für Leistungen und Kosten von den Bruttobeiträgen verblieb somit ein versicherungsgeschäftliches Ergebnis in Höhe von 71,3 Mio. Euro (Vorjahr: 140,0 Mio. Euro). Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote belief sich im Berichtsjahr auf 7,4 %, branchenweit lag sie 2024 bei rund 7,1 %. Die Kapitalanlagen stiegen auf 9,2 Mrd. Euro. Die laufende Durchschnittsverzinsung betrug 2,5 % (Vorjahr: 2,3 %). Eine sehr erfreuliche Trendwende erzielte die LKH bei der Bestandsentwicklung: Die Zahl der Versicherten wuchs auf 334.599 Versicherte (2024: 317.404) an. "Wir haben unser Neugeschäft beachtlich steigern können. Es war über alle Produkte hinweg in 2025 fast drei Mal so hoch wie im Vorjahr. Dies ist ein schöner Beweis für die in weiten Teilen bereits erfolgreich gemeisterte Transformation und die deutlich verbesserte Positionierung der LKH bei Vermittlern und Kunden", zeigt sich Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb & Marketing, sehr zufrieden. Transformation für Kundennutzen, Zukunft und nachhaltiges Wachstum "Nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und gleichzeitig die Qualität, Verlässlichkeit und Attraktivität unseres Angebotes weiter zu stärken, sind die Ziele unserer Transformation. Die LKH verfügt über eine solide finanzielle Basis, um unser initiiertes Zukunftsprogramm konsequent umzusetzen", betont Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. Finanziert wird das Programm aus den hohen Gewinnrücklagen. In 2025 ging das Eigenkapital aufgrund dieser Investitionen planmäßig auf 376,4 Mio. Euro zurück. Mit einer Eigenkapitalquote von 39,1 % liegt die LKH dennoch weit über dem Marktdurchschnitt (2024: 16,5 %). Veränderte Kundenwünsche im Fokus "Fortschritte haben wir bei der Transformation wieder mit neuen, ausgezeichneten Produkten erzielt", freut sich Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake. In 2025 hat die LKH mit dem neuen GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) die starke Produktlinie in der Krankenvollversicherung komplettiert. Mit dem neuen bKV-Tarif TeamUpgrade Complete hat das Unternehmen das Thema Gesundheit ganzheitlich in die Arbeitswelt gebracht. Beide Angebote haben Höchstnoten von Ratingagenturen erhalten. Auch in puncto Digitalisierung begegnet die LKH den Kunden- und Marktbedürfnissen: Die LKH führte Anfang September 2025 E-Rezept und Online-Check-in für Privatpatienten ein. Die Modernisierung der Systemlandschaft schreitet insgesamt weiter voran und wird die Vertrags- und Leistungsverwaltung auf ein neues Niveau heben. Weitere Kennzahlen und den kompletten Geschäftsbericht finden Sie hier. (https://www.lkh.de/unternehmen/ueber-uns) Quelle Branchendurchschnitt: PKV Verband, PKV-Zahlenportal Pressekontakt: Landeskrankenhilfe V.V.a.G. Uelzener Straße 120 21335 Lüneburg Tel.: 04131 725 0 mailto:presse@lkh.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172282/6313446 OTS: Landeskrankenhilfe V.V.a.G.