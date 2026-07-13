OTS: LOTTO Bayern / GlücksSpirale-Halbjahresbilanz 2026: knapp 48 Millionen ...

GlücksSpirale-Halbjahresbilanz 2026: knapp 48 Millionen Euro Gewinnausschüttung und ein Umsatzplus von über sechs Prozent (FOTO) München (ots) - "Fast 48 Millionen Euro für unsere Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer! GlücksSpirale und Sieger-Chance haben im ersten Halbjahr 2026 in ganz Deutschland Grund zur Freude geschaffen." Diese positive Bilanz zieht Dr. Carolin Kerschbaumer, GlücksSpirale-Vorsitzende im Deutschen Lotto- und Totoblock und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung zum 1. Halbjahr 2026. Bei der GlücksSpirale wurde eine Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 40,4 Millionen Euro ausbezahlt. Bei der Sieger-Chance wurden über 7,2 Millionen Euro an Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die GlücksSpirale mit rund 118,2 Millionen Euro ein deutliches Umsatzplus von über sechs Prozent, bei der Sieger-Chance wurden insgesamt rund 13,1 Millionen Euro eingesetzt. Das sind über zwölf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Bundesweit erzielten 36 Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer mit ihren GlücksSpirale-Spielaufträgen Hochgewinne von je 100.000 Euro. Der höchste Gewinn des ersten Halbjahres wurde bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance ausbezahlt: Eine Spielteilnehmerin aus Bayern sicherte sich im Mai 2026 genau eine Million Euro. Neun glückliche Gewinnerinnen und Gewinner erhalten durch ihre Teilnahme an der Sieger-Chance jeweils monatliche Zahlungen von 5.000 Euro, zehn Jahre lang. Über 2,6 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale Das Gemeinwohl gewinnt immer bei der GlücksSpirale. Seit ihrer Gründung fließen die Zweckerträge der Lotterie an gemeinnützige Einrichtungen, die damit eine Vielzahl an Projekten unterstützen können. Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im 1. Halbjahr bundesweit insgesamt über 38,2 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit den Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte fördern. Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrem Bestehen über 874 Millionen Euro dem Sport, über 764 Millionen Euro der Wohlfahrt, über 614 Millionen Euro dem Denkmalschutz und über 394 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit. Das ergibt eine Summe von über 2,6 Milliarden Euro. Fast 67 Millionen Euro von der Sieger-Chance für den deutschen Spitzensport seit 2016 Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im ersten Halbjahr 2026 über 1,5 Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Fast 67 Millionen Euro hat die GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 zur Förderung des deutschen Spitzensports zur Verfügung gestellt. Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro. Pressekontakt: Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung Leiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: Verena Ober Telefon: 089 28655-526 E-Mail: mailto:presse@lotto-bayern.de, Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132477/6313172 OTS: LOTTO Bayern