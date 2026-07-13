Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Tod von US-Senator Lindsey Graham

dpa-AFX · Uhr
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MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Tod von US-Senator Lindsey Graham:

"Zwar gelang es Lindsey Graham nicht, US-Präsident Donald Trump seine Faszination für Wladimir Putin auszureden. Doch ist es dem Wirken des Senators zu verdanken, dass die Unterstützung der USA für die ums Überleben kämpfende Ukraine nicht komplett versiegt ist. Zumindest im US-Kongress hat Graham immer wieder Verbündete gefunden. Das gerade verkündete neue Sanktionspaket der USA gegen Russland darf man als sein politisches Vermächtnis betrachten. Eine einflussreiche Stimme für die Sache der Ukraine ist verstummt. Für die Ukraine, aber auch für ihre europäischen Verbündeten und für die Nato ist das eine schlechte Nachricht."/yyzz/DP/he

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