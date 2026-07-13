Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über den Videoschiedsrichter bei der WM

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über den Videoschiedsrichter bei der WM:

"In aller Regel sorgt der VAR bei dieser Weltmeisterschaft für mehr Gerechtigkeit. Die kann manchmal schmerzhaft sein, wie die Schweiz in ihrer Partie gegen Argentinien erfahren musste. Kurz nach dem Ausgleich der Eidgenossen erhielt deren Stürmer Breel Embolo eine gelb-rote Karte. Nach einer harmlosen Szene war dieser schmerzverzerrt zu Boden gegangen. Dass Embolos Gegenspieler ihn nicht einmal berührt hatte, bewiesen die Videobilder. Für den bereits verwarnten Embolo war das Spiel infolge einer Schwalbe beendet. Seit einer Regeländerung im Vorfeld der WM darf der VAR auch Gelbe Karten überprüfen. Mit zehn Mann verlor die Schweiz das Spiel in der Verlängerung. Wer die Schuld auf den VAR ablädt, belangt hier den Falschen."/yyzz/DP/he