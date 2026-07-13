Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Klimaneutralität in Deutschland

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Klimaneutralität in Deutschland:

"Und was sind schon 5.000 hitzetote Deutsche im Jahr gegenüber einem kriselnden Wirtschaftsstandort? Wer so denkt, muss sich zwei Fragen gefallen lassen: Geht es hier wirklich nur um fünf Jahre? Es liegt der Verdacht nahe, dass alle Ambitionen fahren gelassen werden sollen. Der klimaneutrale Umbau wird Staat und Industrie ja immer Geld kosten, das beide lieber sparen. Und zweitens: Hilft es dem Wirtschaftsstandort wirklich, sich an ein Auslaufmodell wie die fossile Energie zu klammern? Dem gegenüber steht, dass Deutschlands Anteil an den globalen Emissionen weiter steigen würde. Schon jetzt liegt unser Pro-Kopf-Ausstoß 1,5-mal über dem internationalen Schnitt und zehnmal über dem in Bangladesch, das besonders unter dem Klimawandel leidet. Ein späterer Umbau würde zudem teurer, weil mehr Investitionen in kürzerer Zeit nötig wären."/yyzz/DP/he

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