Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur politischen Sommerpause

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur politischen Sommerpause:

"Die parlamentarische Sommerpause möge bitte nicht von den üblichen "Sommerloch-Debatten" geprägt sein, bitten Politiker von Union und SPD. Gibt es dieses klassische Sommerloch überhaupt noch? Im parlamentarischen Betrieb lautet die Antwort zunächst: ja. Der Bundestag tagt nicht. Doch die Nachrichtenwelt kennt keine Ferien. Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten gehen weiter. Die Welt richtet sich nicht nach dem Sitzungskalender des Bundestags. Gerade deshalb wirkt der Wunsch nach einer debattenarmen Sommerpause etwas aus der Zeit gefallen. Wer sich eine ruhigere politische Zeit wünscht, muss nach der Pause umso mehr liefern: bessere Ideen, klare Prioritäten und die Bereitschaft, den politischen Streit wieder aufzunehmen."/yyzz/DP/he