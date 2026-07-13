Rheinmetall sichert sich Großauftrag in Großbritannien

(Reuters) - Rheinmetall übernimmt mit Partnern die Digitalisierung der Gefechtsausbildung britischer ‌Truppen. Die Düsseldorfer seien neben Raytheon an dem ⁠Projekt ⁠beteiligt, das eine Laufzeit von 15 Jahren habe, teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. ‌Auf Rheinmetall entfalle ‌dabei ein Auftragswert von knapp einer Milliarde ⁠Euro. Das Projekt ermögliche ‌es Rheinmetall, ⁠seine Standorte und die Belegschaft in Großbritannien auszubauen. Das Land ist ‌einer ⁠der strategischen Kernmärkte ⁠von Rheinmetall in Europa.