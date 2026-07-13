Royal Caribbean: Trotz Zielen bis 370 Dollar bleibe ich vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Royal Caribbean betreibt Kreuzfahrtschiffe und hat mit dem Geschäft rund um Künstliche Intelligenz nichts zu tun. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie etwa fünf Prozent im Plus und damit schwächer als der Gesamtmarkt. Am vergangenen Freitag geriet der Kurs erneut unter Druck.

Zuvor war die Aktie von rund 330 auf etwa 280 Dollar gefallen. Genau diese Korrektur nimmt Stifel zum Anlass für eine klare Kaufempfehlung. Die Analysten erwarten für das zweite Quartal starke Gewinne. Die Zahlen kommen am 28. Juli, also in rund zwei Wochen. Stifel rechnet mit einer höheren Prognose, steigenden Margen und einem angehobenen Margenausblick. Als Risiken nennt das Haus die geopolitische Lage im Nahen Osten und ein zusätzliches Virusrisiko. Den Großteil dieser Belastungen sieht Stifel bereits durch eingeplante Kostenpuffer abgefedert.

Auch BMO Capital hat die Aktie frisch in die Bewertung aufgenommen. Die Bank vergibt ein Kursziel von 370 Dollar und sieht Royal Caribbean als Topkandidaten im Kreuzfahrtsektor. Dieser Titel trägt aber eine Einschränkung: Er gilt nur, wenn sich der gesamte Kreuzfahrtsektor weiter stark entwickelt. Ob das so kommt, ist offen. Im Schnitt sind die Analysten positiv gestimmt. Sie halten das alte Hoch bei rund 333 Dollar für realistisch. Von aktuell etwa 285 Dollar aus ergibt sich damit spürbares Potenzial nach oben.

Charttechnik

Charttechnisch überzeugt mich das Bild noch nicht. Die Aktie lief in einer ersten kräftigen Bewegung bis in den Bereich der alten Tiefs. Danach folgte eine Gegenbewegung, die am Freitag schon wieder korrigiert wurde. Der Kurs geriet also erneut deutlich unter Druck.

Kurzfristig deutet das für mich eher auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 260 Dollar. Zwei Punkte halten mich zurück: der Verlust der Trendlinie und eine nach unten gerichtete Konsolidierung nach dem starken Abwärtsmomentum.

Martins Einschätzung

Für einen Einstieg ist es mir noch zu früh. Ich würde mir einen kurzen Fehlausbruch unter die Zwischentiefs wünschen, gefolgt von einer schnellen Umkehr der Nachfrage. Käufer müssten also sofort wieder zugreifen. Erst eine solche Bewegung wäre für mich eine gute Ausgangsbasis. Solange die Aktie unter der verlorenen Trendlinie notiert und die Konsolidierung nach unten zeigt, bleibe ich draußen. Die Kaufempfehlungen und Kursziele bis 370 Dollar hängen zudem daran, dass der gesamte Kreuzfahrtsektor stark bleibt. Da bin ich noch vorsichtig.