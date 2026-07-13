Schwere Überschwemmungen in China nach Taifun "Bavi"

Hongkong, ⁠13. Jul (Reuters) - Taifun "Bavi" hat im Nordosten Chinas schwere Überschwemmungen verursacht. In den Provinzen Hebei und Liaoning wurden Straßen überflutet ‌und Fahrzeuge von den Wassermassen mitgerissen, wie am Montag auf Videos auf ⁠Online-Plattformen ⁠zu sehen war. Im Bezirk Kuancheng in Hebei stieg das Wasser auf den Straßen Berichten lokaler Medien zufolge über zwei Meter hoch. Rund ‌1800 Dorfbewohner waren laut ‌dem Sender CCTV in der Region von der Außenwelt abgeschnitten. In Liaoning ⁠warnten die Behörden vor Sturzfluten und riefen ‌die höchste Alarmstufe ⁠aus. Auf mehreren Streckenabschnitten wurde der Zugverkehr eingestellt. Zudem blieben Schulen in mehreren Regionen geschlossen.

"Bavi" ist ‌der bislang stärkste ⁠Taifun, der China in ⁠diesem Jahr getroffen hat. Die Meteorologen warnten vor weiterem Starkregen und Tornados.

(Bericht von Tiffany Le und vom Reuterws-Büro in Peking, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)