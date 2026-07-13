Schwesig kritisiert Kürzungspläne der Bundesregierung bei Familien

Berlin, 13. ⁠Jul (Reuters) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat erneut Kritik an Sozialreformen der schwarz-roten Bundesregierung geübt. "Bei den Familien zu sparen, ist der falsche Weg", sagte die SPD-Politikerin ‌am Montag zu Plänen von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), den Unterhaltsvorschuss nur noch für Kinder bis zum 15. ⁠Lebensjahr auszuzahlen. "Ich ⁠lehne die Kürzung des Unterhaltsvorschusses ab." Als frühere Bundesfamilienministerin habe sie selbst dafür gesorgt, dass der Unterhaltsvorschuss für Kinder von zwölf auf 18 Jahre ausgeweitet worden war. Dies habe vielen alleinerziehenden Müttern ‌und Vätern und deren Kindern genutzt. ‌Gerade Familien mit kleinen und mittleren Einkommen müssten unterstützt werden.

Schwesig forderte, dass der Staat lieber härter gegen ⁠diejenigen vorgehen sollte, "die sich vor dem Unterhalt drücken". "Es kann ‌nicht sein, dass sich ⁠viele Väter und auch einige Mütter aus der Verantwortung stehlen, und am Ende zahlen die Kinder die Zeche."

Die Ministerpräsidentin kritisierte auch Pläne Priens ‌zur Einschränkung des Elterngelds. ⁠Schwesig hatte in den vergangenen ⁠Wochen aber auch die Rentenbeschlüsse der Bundesregierung bemängelt und erfolglos für Nachverhandlungen bei der Gesundheitsreform plädiert. Die SPD-Politikerin steht am 20. September vor Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und will ihr Amt verteidigen. In Umfragen liegt die AfD derzeit vor der SPD.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)