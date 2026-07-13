Shelly steigert Umsatz weiter kräftig

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Shelly hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Im gesamten ersten Halbjahr wuchs der Erlös mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 68,3 Millionen Euro, wie der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Damit fiel die Steigerung noch etwas höher aus als im ersten Quartal. Die Shelly-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs etwas zu.

Die im SDax gelistete Gesellschaft erhöhte zudem ihre flüssigen Mittel weiter. Diese lagen den Angaben zufolge Ende Juni rund 62 Prozent höher als Ende März und 72 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit liege die Liquiditätsposition bereits nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose, die von 35 bis 45 Millionen Euro reicht. Die gesamten Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen./stw/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Shelly Group
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt- und KI-Konzern
SpaceX stabilisieren sich nach Tiefststand09. Juli · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Rüstungszulieferer
Rüstungsboom beschert Vincorion Umsatzsprung10. Juli · dpa-AFX
Das Logo der Firma Vincorion ist auf einem Smartphone abgebildet.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufheute, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungenheute, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancengestern, 17:55 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen