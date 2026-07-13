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Siemens Energy: Bewertungsfrage, SK Hynix fällt, TSMC wächst

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: DocMorris, HelloFresh, Daimler Truck, BASF, Siemens Energy, American Express, Comfort Systems, Royal Caribbean, SK hynix, TSMC

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Wachstum trifft auf Bewertungszweifel

Barclays blickt trotz starker Gewinn- und Umsatzperspektiven skeptischer auf die Aktie von Siemens Energy. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die aktuelle Bewertung bereits zu viele positive Entwicklungen vorwegnimmt und wie viel Spielraum nach dem starken Lauf noch bleibt.

SK Hynix: Ernüchterung nach dem Nasdaq-Debüt

Der gefeierte US-Start von Sk Hynix wird von deutlichen Kursverlusten in Seoul überschattet. Wir schauen darauf, welche Rolle Gewinnmitnahmen, neue Analystenschätzungen und die Erwartungen an HBM sowie HBM4 für die weitere Entwicklung spielen.

TSMC: KI-Nachfrage hält das Wachstum hoch

Der Chipfertiger TSMC legt erneut starke Umsatzzahlen vor und bestätigt damit die anhaltende Dynamik im KI-Geschäft. Entscheidend wird nun, welche Signale das Unternehmen mit den vollständigen Quartalszahlen und dem neuen Ausblick für die kommenden Monate setzt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
U
US Tech 100
SK Hynix (GDR)
N
NASDAQ 100
BASF
Siemens
Daimler Truck
HelloFresh
American Express
TSMC Taiwan Semiconductor
Barclays
NASDAQ
HBM Holdings

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