Söder pocht auf Erhalt der Minijobs bei Gesetzgebung im Herbst

München, 13. ⁠Jul (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder will seine Forderung nach einem Erhalt der Minijobs nach der politischen Sommerpause weiterverfolgen. Die CSU werde diesen Punkt im Gesetzgebungsverfahren der vereinbarten Steuer- und Sozialversicherungsreformen wieder aufgreifen, sagte ‌Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. Zur konkreten Umsetzung wollte er sich nicht äußern. "Wir haben eine ⁠Idee, was ⁠wir machen werden, und das wird jetzt im Herbst diskutiert", sagte Söder. "Wir glauben fest daran, dass die Minijobs ein Ausdruck sind von einem nach wie vor überregulierten Arbeitsmarkt, als Flexibilitätsinstrument."

Als CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz, die beiden SPD-Vorsitzenden Bärbel ‌Bas und Lars Klingbeil und Söder Anfang ‌Juli die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vorgestellt hatten, hatte Söder erklärt, die Steuererhöhung für Minijobs bedeute, dass diese erhalten blieben. Aber in dem ⁠Beschluss heißt es, dass man die Vorschläge der Rentenkommission "in einem Gesamtpaket" ‌umsetzen wolle - die die Abschaffung ⁠gefordert hatte. Also gilt wieder als offen, ob die CSU das politisch ausbalancierte Rentenpaket in den Bundestagsberatungen wieder ins Wanken bringen wird. In der SPD hatte es warnend ‌geheißen, dann werde man ⁠eben andere Punkte wieder infrage stellen.

Söder ⁠hatte zuletzt in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" angesichts Forderungen aus der Wirtschaft für einen Erhalt der Minijobs plädiert. "Man kann darüber sprechen, wie Menschen mit Minijobs stärker vor Altersarmut geschützt werden", sagte der CSU-Chef. "Aber eine Abschaffung wäre falsch und würde wichtigen Branchen wie der Gastronomie, dem Einzelhandel oder der Landwirtschaft schwer schaden. Gleichzeitig würde man vielen Menschen den Hinzuverdienst ⁠nehmen."

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)