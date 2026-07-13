Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt um die Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/jsl
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