TSMC: 36 Prozent Wachstum und für mich weiter kaufenswert

Was bewegt die Aktie?

TSMC hat die Umsatzzahlen nach Börsenschluss in Taiwan gemeldet. Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 1,3 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 35 Milliarden Euro. Damit liegt der Konzern über den Analystenerwartungen. Treiber ist klar die Nachfrage nach KI-Chips. Allein im KI-Bereich wuchs der Umsatz um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Der Blick auf die Bewertung erklärt, warum ich die Aktie trotz des starken Anstiegs für attraktiv halte. Gemessen an den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate notiert TSMC aktuell 50 Prozent höher als im historischen Schnitt. Auf dieser Basis wirkt die Aktie sehr hoch bewertet. Dieser Wert liegt aber nur knapp über den zuletzt erreichten Niveaus.

Entscheidend ist für mich der Blick nach vorn. Bezogen auf die Gewinne der nächsten zwölf Monate ist die Bewertung deutlich zurückgekommen, während der Kurs kräftig gestiegen ist. Das PEG-Ratio, das die Bewertung ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, liegt bei 0,7. Ein Wert unter eins gilt als günstig. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 für die nächsten zwölf Monate finde ich für dieses Unternehmen moderat.

TSMC ist für mich der unersetzbare Marktführer in der Chip-Produktion. Der Konzern ist kaum zu ersetzen, und genau das rechtfertigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22. Mit dem weiter steigenden Wachstum ist zu rechnen. Die Aktie hat für mich noch Platz nach oben.

Charttechnik

Der Kurs steht an einem interessanten Niveau. Ein Unterstützungslevel um 425 Dollar trifft auf einen steigenden 50er-Durchschnitt, der ebenfalls bei rund 425 Dollar verläuft. Diese Kombination ist für mich eine gute Ausgangsbasis für neue Positionen. Ein Einstieg lohnt sich für mich weiterhin.

Martins Einschätzung

Für mich bleibt TSMC klar kaufenswert. Ein Gewinnwachstum, das ein PEG-Ratio von 0,7 ergibt, ist bei diesem Marktführer eine starke Chance. Der Konzern steht für mich vor einigen sehr positiven Quartalen. Am Chip-Riesen führt kein Weg vorbei.