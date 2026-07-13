Sorgen um Standorte

VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität

Trotz notwendiger Sparmaßnahmen sieht die VW-Konzernleitung nach ersten Fortschritten bei den Fabrikkosten eine Möglichkeit, auf Werksschließungen in Deutschland zu verzichten. Neben den Arbeitnehmervertretern fordert auch Bundespräsident Steinmeier eine Aufarbeitung vergangener Fehler in der Modellpolitik des Unternehmens.

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Quelle: Sport car hub/Shutterstock.com

(Reuters) - ⁠Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen deutet Konzernchef Oliver Blume eine leichte Kursänderung an. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der "Bild am Sonntag". Als gefährdet galten bisher die Werke in Zwickau und Emden, das Audi-Werk in Neckarsulm und das Nutzfahrzeug-Werk in Hannover.

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