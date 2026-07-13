VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungen

(Reuters) - ⁠Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen deutet Konzernchef Oliver Blume eine leichte Kursänderung an. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der "Bild am Sonntag". Als gefährdet galten bisher die Werke in Zwickau und Emden, das Audi-Werk in Neckarsulm und das Nutzfahrzeug-Werk in Hannover.

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