Samsung prüft offenbar Börsennotiz in den USA

(Reuters) - Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics prüft einem Medienbericht zufolge eine Notierung in ‌den USA über sogenannte American Depositary Receipts (ADRs). Die Gespräche ⁠mit ⁠Banken befänden sich in einem sehr frühen Stadium und könnten auch scheitern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ‌Dienstag unter Berufung ‌auf Insider.

Neuen Anstoß für die Überlegungen gebe der ⁠erfolgreiche US-Börsengang des Rivalen SK ‌Hynix. Der ⁠Konkurrent hatte vergangene Woche mit der Ausgabe von ADRs rund 26,5 Milliarden ‌Dollar ⁠eingenommen. Samsung lehnte eine ⁠Stellungnahme ab.