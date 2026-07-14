Samsung prüft offenbar Börsennotiz in den USA

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(Reuters) - Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics prüft einem Medienbericht zufolge eine Notierung in den USA über sogenannte American Depositary Receipts (ADRs). Die Gespräche mit Banken befänden sich in einem sehr frühen Stadium und könnten auch scheitern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider.
Neuen Anstoß für die Überlegungen gebe der erfolgreiche US-Börsengang des Rivalen SK Hynix. Der Konkurrent hatte vergangene Woche mit der Ausgabe von ADRs rund 26,5 Milliarden Dollar eingenommen. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.
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