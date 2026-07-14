Bericht von Bloomberg

Samsung prüft offenbar Börsennotiz in den USA

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Batterien
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Quelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

(Reuters) - Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics prüft einem Medienbericht zufolge eine Notierung in ‌den USA über sogenannte American Depositary Receipts (ADRs). Die Gespräche ⁠mit ⁠Banken befänden sich in einem sehr frühen Stadium und könnten auch scheitern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ‌Dienstag unter Berufung ‌auf Insider.

Neuen Anstoß für die Überlegungen gebe der ⁠erfolgreiche US-Börsengang des Rivalen SK ‌Hynix. Der ⁠Konkurrent hatte vergangene Woche mit der Ausgabe von ADRs rund 26,5 Milliarden ‌Dollar ⁠eingenommen. Samsung lehnte eine ⁠Stellungnahme ab.

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