AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy an Dax-Spitze - Umbenennung und KI-Hype

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Dienstag an die Spitze im Dax gestiegen. Am Nachmittag bauten sie ihre Kursgewinne zeitweise bis auf 3,8 Prozent aus. Der Konzern will sich künftig in Omterra umbenennen. Damit fallen Lizenzgebühren für die Nutzung des Namens Siemens früher als gedacht weg. JPMorgan-Analyst Phil Buller rechnet daher auch mit einem Anstieg der Marge zu einem früheren Zeitpunkt als erwartet.

Obendrauf präsentierten sich Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), zu denen auch Siemens Energy gehört, abermals stark. Dies hing unter anderem mit Aussagen des IT-Unternehmens IBM zusammen, wonach sich das Ausgabeverhalten der Kunden verändere. Das Geld fließe zunehmend in Server, Speicher und Chips statt in Software und Service./niw/he