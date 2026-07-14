AKTIE IM FOKUS: Vossloh sacken ab - Prognosesenkung 'böse Überraschung'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung der Jahresprognose hat die Vossloh -Aktien am Dienstag einen Kursrutsch auf 55,60 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres eingebrockt. Zuletzt büßten sie noch 8,5 Prozent auf 57 Euro ein, womit der Bahntechnikkonzern zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDax zählte. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Kursrückgang um gut ein Viertel zu Buche, wogegen der Nebenwerte-Index um 5,3 Prozent zugelegt hat.

Den wegen wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten gesenkten Ausblick auf 2026 nannte Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research eine böse Überraschung. Laut Fabian Piasta von der US-Bank Jefferies liegen die Mittelpunkte der neuen Zielspannen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) drei beziehungsweise acht Prozent unter den Konsensschätzungen.

Dass Vossloh die Belastungen als vorübergehend beziehungsweise einmalig ansieht und seine Erwartungen an das kommende Geschäftsjahr bestätigte, konnte die Anleger nicht milde stimmen. Vom-Cleff räumte immerhin ein, dass die Eckdaten für das erste Halbjahr knapp über seinen Schätzungen lägen. Mehr Aufschluss von der jüngsten Geschäftsentwicklung erwartet er von den vollständigen Zahlen - diese würden am 23. Juli veröffentlicht./gl/niw/mis

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