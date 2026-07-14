Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq stark - IBM mit Kurseinbruch

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM kaum vom Fleck gekommen. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren.

Der Dow schloss mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 52.508,27 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 7.543,59 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 1,10 Prozent auf 29.586,29 Punkte.

Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus auszuüben, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit./edh/he

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