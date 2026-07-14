ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Qiagen auf 'Hold' - Ziel runter auf 40 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Qiagen

Das könnte dich auch interessieren

Nach heftiger Gewinnwarnung
Evotec-Aktie droht auf Zehn-Jahres-Tief zu fallenheute, 06:23 Uhr · dpa-AFX
Evotec-Aktie droht auf Zehn-Jahres-Tief zu fallen
SDax-Titel
Evotec gibt Gewinnhoffnung auf - Aktie rutscht abheute, 08:22 Uhr · dpa-AFX
Evotec gibt Gewinnhoffnung auf - Aktie rutscht ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen12. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen