ANALYSE-FLASH: RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Profitabilität und der Free Cashflow des Autobauers dürften besser als bislang vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT