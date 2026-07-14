ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. In der Radiotherapie heiße es nicht mehr nur Varian gegen Elektra, schrieb Kavya Deshpande am Montag in seinem Branchenkommentar. Die Siemens-Health-Tochter dürfte die Nase gegenüber Elektra zwar vorn behalten. Es kämen jedoch ganz neue Akteure ins Spiel, die eine neue Innovationsrunde auslösen dürften. Diese werde sich wohl auf den Softwareaspekt konzentrieren, mit sinkenden Markteintrittsbarrieren und Chancen für Herausforderer. Deshpandes Favorit ist United Imaging, gefolgt von neutral eingestuften Siemens Health und zum Verkauf empfohlenen Elektra./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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