Australische Behörde wirft Tech-Konzernen Versäumnisse bei Kinderschutz vor

Sydney, 14. ⁠Jul (Reuters) - Die australische Internet-Aufsichtsbehörde eSafety wirft den Tech-Giganten wie Apple, Meta und Google erhebliche Mängel im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und die wachsende Bedrohung durch sexuelle Erpressung im ‌Internet vor. "Wir haben diesen Plattformen in mehreren Fällen Beweise dafür vorgelegt, wie ihre Dienste von Kriminellen mit verheerenden Auswirkungen ⁠genutzt werden, ⁠und klare Anleitungen gegeben, wie der Missbrauch eingedämmt werden kann", sagte die eSafety-Beauftragte Julie Inman Grant am Dienstag. "Selbst als wir dies dargelegt haben, haben wir keine angemessenen Reaktionen gesehen, obwohl die Technologie leicht verfügbar ist."

Dem Bericht zufolge versäumen ‌es die Online-Plattformen, verfügbare Technologien zu ‌nutzen, die bekannte Nötigungsmuster von Erpressern erkennen können. Zudem bestünden Lücken bei den Meldefunktionen von Diensten wie WhatsApp, iMessage, Discord und ⁠Google Messages. Die Behörde erhielt zwischen Juli und Dezember 2025 ‌mehr als 2000 Beschwerden über ⁠sexuelle Erpressung, wobei junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren am stärksten betroffen waren.

Google, Meta, Snap, Microsoft und Apple waren zunächst nicht für eine ‌Stellungnahme zu erreichen.

Der Bericht erschien, ⁠nachdem die australische Regierung im ⁠Juni ein Gesetz eingebracht hat, das der Behörde mehr Befugnisse einräumt, um Technologiekonzerne gerichtlich zu belangen. Australien hatte als erstes Land der Welt ein Verbot von sozialen Medien für unter 16-Jährige verhängt. Der Bericht vermerkte auch einige Verbesserungen, etwa bei Google und Snap zur proaktiven Erkennung von Missbrauchsmaterial.

(Bericht von Renju Jose, geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)