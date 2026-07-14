Bauarbeiten starten: Behinderungen zwischen Halle und Kassel

HALLE/NORDHAUSEN (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Halle (Saale) und Kassel sowie in Nordthüringen müssen sich von heute an auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. Der Streckenabschnitt zwischen Berga-Kelbra und Nordhausen wird nach Angaben des Bahnunternehmens Abellio wegen Bauarbeiten gesperrt. Auch nach der rund einwöchigen Sperrung wird es auf der vielbefahrenen Strecke weiter Einschränkungen geben. Bis Dezember werden den Angaben zufolge immer wieder einzelne Abschnitte gesperrt.

Die Bahnstrecke Halle-Kassel wird seit 2024 umfassend modernisiert. Die Deutsche Bahn hatte bereits im Juni angekündigt, dass es ab Juli zu abschnittsweisen Sperrungen kommen werde. Nach Bahnangaben sollen bis Ende 2028 rund 625 Millionen Euro in Gleisanlagen, neue Stellwerkstechnik und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Lutherstadt Eisleben fließen.

Abellio wies darauf hin, dass sich die Reisezeiten durch den Ersatzverkehr teils deutlich verlängern. Fahrgäste sollten deshalb prüfen, ob alternative Reisemöglichkeiten bestehen./sus/DP/zb