Übernahmeangebot von Uber für Delivery Hero rückt näher

München, 14. ⁠Jul (Reuters) - Ein Übernahmeangebot des US-Fahrdienstes Uber für den Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero rückt offenbar in greifbare Nähe. Delivery Hero bestätigte am Dienstag "fortgeschrittene Verhandlungen mit Uber Technologies im Hinblick auf ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot". Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte ‌berichtet, Uber wolle sich noch in dieser Woche mit Delivery Hero einigen. Der US-Konzern ist mit "Uber Eats" ebenfalls als Essenslieferant aktiv und auf ⁠Expansionskurs. Dem ⁠Bericht zufolge will Uber "deutlich mehr" als die 36 Euro je Aktie bieten, zu denen die Aktie am Dienstag an der Börse gehandelt wurde. Delivery Hero erklärte, man beteilige sich nicht an Spekulationen über einen Angebotspreis.

Uber wollte sich nicht äußern. Nach dem Bericht zogen Delivery um 5,8 ‌Prozent an und schlossen mit 39,10 Euro. Damit ‌wird das Unternehmen mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet.

Uber war erst vor wenigen Monaten bei Delivery Hero eingestiegen und hat seine Beteiligung inzwischen auf ⁠24,99 Prozent ausgebaut. Derivate eingeschlossen haben die Amerikaner sogar Zugriff auf knapp ‌37 Prozent der Anteile. Berichten zufolge hat ⁠sich Uber bereits das Anteilspaket des Hongkonger Investors Aspex Management gesichert. Ende Mai hatte Uber eine Offerte über 33 Euro je Aktie für Delivery Hero in Aussicht gestellt, war damit aber ‌angesichts des gestiegenen Aktienkurses abgeblitzt. Zweitgrößter ⁠Aktionär von Delivery Hero ist der ⁠niederländische Investor Prosus mit 16,8 Prozent. Er muss seinen Anteil eigentlich wegen der Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway bis zum Spätsommer auf weniger als zehn Prozent abbauen, hat die EU aber wegen der veränderten Lage um Aufschub gebeten.

Eine Übernahme von Delivery Hero durch Uber würde wohl erhebliche kartellrechtliche Probleme aufwerfen. Bei Teilen von Delivery Hero - etwa im Nahen Osten - könnten daher auch andere Konkurrenten zum Zuge ⁠kommen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)