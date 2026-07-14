Berichte über Explosionen im Iran

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TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der erneuten Welle von Angriffen des US-Militärs auf Ziele im Iran haben örtliche Medien Explosionen an der Südküste des Landes gemeldet. Laut der den mächtigen iranischen Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Fars sowie dem regierungstreuen Sender Press TV gab es in der Nacht mehrere Detonationen auf der Insel Kisch am Persischen Golf. Auch aus dem Bereich der Hafenstadt Buschehr, der Insel Qeschm in der Straße von Hormus sowie der Großstadt Bandar Abbas wurden Explosionen gemeldet.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor in einem Radiointerview angekündigt, dass das US-Militär den Iran erneut attackieren und hart treffen werde. Kurz darauf begann das US-Militär die dritte Nacht in Folge mit Angriffen. Sie würden die Fähigkeit des Irans weiter einschränken, Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu attackieren, hieß es. Die US-Streitkräfte hatten bereits in den vergangenen Tagen wiederholt iranische Ziele angegriffen./ln/DP/zb

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