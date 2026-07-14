Björn-Ulvaeus-Firma kauft Verlagsrechte von Iron Maiden

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das Unternehmen Pophouse des Abba-Gründers Björn Ulvaeus kauft Anteile an den Verlagsrechten der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Pophouse erhalte zudem Rechte am visuellen Erscheinungsbild der Gruppe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Partnerschaft sei bereits im vergangenen Jahr entwickelt worden und solle die Verfilmung der laufenden Welttournee "Run For Your Lives", interaktive Fan-Erlebnisse und ein "digitales Universum" rund um das Bandmaskottchen Eddie umfassen.

Pophouse ist durch ein virtuelles Konzert der Popgruppe Abba in London bekannt geworden, wobei die Bandmitglieder von Avataren verkörpert wurden. Das Unternehmen hat unter anderem bereits Anteile an den Rechten der Hardrock-Band Kiss und der verstorbenen Rhythm-and-Blues-Ikone Tina Turner gekauft. Dabei ging es auch um die Bildrechte./roy/DP/men