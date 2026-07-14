Britische Behörde: Tanker nahe Straße von Hormus von Rakete getroffen

14. Jul (Reuters) - ⁠Es folgen Meldungen rund um die Entwicklungen im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

09.45 Uhr - Ein Tanker ist beim Verlassen der Straße von Hormus auf der südlichen Route von einer Rakete getroffen ‌worden. Der Angriff habe sich am Montag rund 13 Seemeilen südöstlich der omanischen Ortschaft Limah ereignet, meldet die britische Informationsstelle für den ⁠Seehandel (UKMTO).

07.46 Uhr - ⁠Der Verband Deutscher Reeder (VDR) warnt vor den Folgen einer neuen Blockade in der Straße von Hormus und den Gebührenplänen von US-Präsident Donald Trump. "Die erneute Eskalation ist äußerst besorgniserregend", sagt VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger der "WirtschaftsWoche" laut Vorabbericht. "Nach den Hoffnungen auf eine schrittweise Normalisierung erleben wir nun ‌einen deutlichen Rückschlag." Betroffen seien rund 20 Schiffe ‌in deutschem Eigentum oder unter deutschem Management. Sie seien derzeit mit etwa 400 Seeleuten in der Region unterwegs. In Trumps jüngstem Vorstoß sieht der ⁠VDR einen Verstoß gegen das Seerecht. "Kein einzelner Staat sollte den freien Zugang ‌zu einer internationalen Wasserstraße einseitig von ⁠Gebühren abhängig machen." Ein solcher Schritt würde die freie Schifffahrt infrage stellen. "Heute geht es um die Straße von Hormus, morgen um die Straße von Malakka, übermorgen um die nächste internationale Meerenge. ‌Wo soll das enden?"

06.51 Uhr - ⁠Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen ⁠Angaben einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit ballistischen Raketen angegriffen. In einer von der Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten Erklärung ruft die militärische Eliteeinheit die jordanische Bevölkerung dazu auf, die US-Militärbasen in ihrem Land niederzureißen. Zugleich betonen die Revolutionsgarden die Verbindung mit dem Land: Die Revolutionsgarden hegten keine Feindschaft gegen Jordanien, heißt es in der Mitteilung weiter. Vielmehr liebe man das jordanische Volk, "das den Schmerz und die Unterdrückung ⁠der Palästinenser besser als jede andere Nation" verstehe.

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